وزير الكهرباء: نسعى لجعل مصر جسرا للطاقة بين أفريقيا وأوروبا

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، دومينيك جوه سفير سنغافورة بالقاهرة؛ لتوجيه دعوة رسمية للدكتور «شاكر»؛ للمشاركة وعرض التجربة المصرية في تطوير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري.

ويأتي ذلك خلال المؤتمر الذي تنظمه سنغافورة نهاية أكتوبر المقبل، بمناسبة الأسبوع العالمي للطاقة في البلاد، وبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين.

من جانبه، أكد الوزير، في بيان، اليوم الثلاثاء، حرصه على المشاركة في هذا المؤتمر الهام، الذي يعد فرصة سانحة لتبادل الخبرات في كافة مجالات الكهرباء، مشيدًا بعمق العلاقات المصرية السنغافورية.

واستعرض الدكتور شاكر، خلال اللقاء، الإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في تحقيقها خلال فترة وجيزة، مشيرًا إلى الخطوات الناجحة التي اتخذها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، بدعم من القيادة السياسية في إضافة قدرات كهربائية إلى الشبكة الموحدة، بلغت نحو 28 ألف ميجاوات، مضيفًا «بهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين في سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية».

استراتيجية الطاقة لعام 2035

وأكد أن مصر تعمل على عدد من المحاور من أجل تنويع مصادر الطاقة لتوفير احتياجاتها واتباع المعايير التشغيلية، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في العملية بأكملها، مشيرًا إلى «استراتيجية الطاقة لعام 2035»، التي تعتمد على السيناريو الأمثل الذي يحقق التوازن المطلوب للطاقة في مصر.

وأشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس، التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة.

تصدير الهيدروجين الأخضر

كما استعرض الدكتور شاكر استراتيجية القطاع للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، وزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذى يوليه القطاع لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، لافتًا إلى دراسة إنتاج واستخدام وتصدير الهيدروجين الأخضر؛ تماشيا مع التوجه العالمي في هذا المجال.

ولفت إلى أنه كان من المخطط، أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة، من الحمل الأقصى إلى 20% بنهاية عام 2022، ولكن نجح القطاع في الوصول لهذه النسبة بنهاية هذا العام، بنحو 6378 ميجاوات، كما تبلغ القدرات الحالية نحو 5878 ميجاوات، ومن المقرر أن تصل بنهاية عام 2022 إلى أكثر من 8,8 جيجاوات، مضيفًا أنه من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035.

مشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار

وأشار الوزير إلى اهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار، مثل الأردن وليبيا والسودان، وجار استكمال إجراءات الربط مع السعودية، مؤكدًا الاهتمام بالربط الكهربائي مع قبرص واليونان، بحيث تكون مصر جسرًا للطاقة بين أفريقيا وأوروبا.

من جانبه، أشاد دومينيك جوه سفير سنغافورة بالقاهرة، بالتطور السريع والملحوظ في المشروعات التى تنفذها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء المصرى في تحقيقها، خلال فترة وجيزة، معربًا عن رغبته في تعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء في مختلف المجالات وخاصة الطاقة المتجددة من شمس ورياح.