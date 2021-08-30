«الكهرباء» تطمئن المواطنين: الشركات تلتزم بالقواعد لمراجعة الفاتورة

أكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، انتهاء شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى المحافظات اليوم، من مراجعه 30 مليون فاتورة استهلاك المواطنين عن شهر سبتمبر المقبل، تمهيدًا لطباعتها بعد استبعاد القراءات الشاذة وغير المعبرة عن الاستهلاك الحقيقي، ولإصدار فاتورة بدون أخطاء، لافتا إلى التزام شركات توزيع الكهرباء من القواعد والضوابط المتبعة لمراجعة ثاني فاتورة تصدر بزيادة شرائح الاستهلاك الجديدة، والتي يجرى تطبيقها على فواتير العدادات التقليدية أول شهر أغسطس الماضي.

«الكهرباء»: استبعاد القراءات الشاذة التي لا تعبر عن الاستهلاك الحقيقي للمشترك

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» الخطوات التي تنفذها شركات توزيع الكهرباء لمراجعة فاتورة الاستهلاك الشهرية قبل طباعتها وإصدارها واستبعاد القراءات الشاذة منها، والتي لا تعبر عن الاستهلاك الحقيقي للمشترك لكي يجرى تفادي الأخطاء التي تؤدي إلى ارتفاع في الفاتورة، كما يلي:

8 خطوات لـ إصدار فاتورة استهلاك الكهرباء دون أخطاء

- الخطوة الأولى: تبدأ بتفريغ القراءة الموجودة بصور عدادات الكهرباء التي يجرى التقاطها بواسطة شركة «شعاع».

- الخطوة الثانية: إرسال القراءات التي جرى تفريغها لغرفة تحديث القراءات بالإدارة التابعة لها الكشاف.

- الخطوة الثالثة: إعادة إرسال القراءات إلى غرفة تحديث القراءات المركزية لمراجعتها.

- الخطوة الرابعة: إرسال القراءات لمركز الإصدار لمراجعتها مرة أخرى، والتأكد من عدم وجود أي قراءات شاذة.

- الخطوة الخامسة: الإرسال لمركز إصدار القراءات بإدارة الحسابات لكل فرع من فروع التابعة لشركة توزيع الكهرباء.

- الخطوة السادسة: الانتهاء من مراجعه فواتير الاستهلاك الشهرية لتجرى عملية الطباعة.

- الخطوة السابعة:وهي التي يراجع فيها كل فرع بشركة توزيع الكهرباء بمراجعة الفواتير بعد طباعتها بمركز الإصدار قبل عرضها على المشترك.

- الخطوة الثامنة: توزيع الفواتير للمحصل لبدء عمليات التحصيل في اليوم الأول من كل شهر ومقارنة قيمة الفاتورة بقراءة العداد.

مقارنه قيمة فاتورة الاستهلاك بقراءة العداد قبل السداد

وطالب المصدر المواطنين بمراجعة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية قبل سداد قيمتها لمحصل شركة الكهرباء، سواء من حيث قيمة الفاتورة ومقارنتها بقراءة العداد أو من حيث وجود ختم رئيس الشركة والعلامة المائية والباركود، للتأكد من صحتها قبل سداد القيمة.