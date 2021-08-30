كيفية حساب قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية

يتساءل عدد كبير من مشتركي الكهرباء مع بداية دخول شهر سبتمبر، عن كيفية احتساب فواتير الكهرباء الشهرية، خاصة مع تطبيق شركات الكهرباء شرائح الاستهلاك بالزيادة الجديدة، بدءً من فواتير شهر أغسطس الجاري، والارتفاع الكبير في درجات الحرارة، ما أدى إلى زيادة استهلاك الطاقة خاصة أجهزة التكييف.

نماذج حساب قيمة فاتورة الاستهلاك الشهري

وتستعرض «الوطن»، نماذج لقيمة فاتورة الاستهلاك المقرر تطبيقها بالزيادات الجديدة في شهر سبتمبر، حسب كل شريحة.

كيفيه حساب كل شريحه كهرباء وإضافة خدمة مقابل العملاء

50 كيلووات ساعة = 25 جنيهًا.

50 × 0.48 قرش = 24 جنيهًا.

مقابل خدمة عملاء مقابل 1 جنيه.

100 كيلووات ساعة = 54 جنيهًا.‏

50 × 0.48 = 24 جنيهًا.

50 ×0.58 = 29 جنيهًا.

مقابل خدمة عملاء مقابل جنيهان.

200 كيلووات ساعة = 165 جنيهًا.

200 ×0.77 = 154 جنيهًا.

مقابل خدمة عملاء بقيمة 11 جنيهًا.

- 350 كيلووات ساعة = 315 جنيهًا.

200 ×0.77 = 154 جنيهًا.‏

150× 1.06 = 159 جنيهًا.

مقابل خدمة عملاء بقيمة 11 جنيهًا.

- ‎400 كيلووات ساعة = 392 جنيهًا.

200* 0.77 = 154 جنيهًا.

150* 1.6 = 159 جنيهًا.

مقابل خدمة عملاء بقيمة 15 جنيهًا.

- ‎650 كيلووات ساعة= 668 جنيهًا.‏

‎200* 0.77= 154 جنيهًا.

350* 1.06=371 جنيهًا.

155* 1.28= 128 جنيهًا.

مقابل خدمة عملاء بقيمة 15 جنيهًا.

- 750 كيلووات ساعة= 1075 جنيهًا.

750* 140= 1050 جنيهًا.

مقابل خدمة عملاء بقيمة 25 جنيهًا.

1000 كيلووات ساعة= 1305 جنيهات.

‎1280 جنيه =1000× 1.28

مقابل خدمة عملاء بقيمة 25 جنيهًا. ‎

- 1200كيلووات ساعة = 1780 جنيهًا.

1200× 1.45= 1740 جنيهًا.

مقابل خدمة عملاء بقيمة 40 جنيهًا.

- 2000 كيلووات ساعة= 2940 جنيهًا.

2000 ×1.45 = 2900 جنيهًا.

مقابل خدمة عملاء بقيمة 40 جنيهًا.

أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة 2021-2022

وتستعرض «الوطن» أسعار شرائح الكهرباء العام المالي الجديدة «2021- 2022»

- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (48 قرشا).

- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (58 قرشا).

- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (77 قرشًا).

- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (106 قروش).

- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (128 قرشًا).

- في حالة تجاوز الاستهلاك 650 ك.و.س/ شهر، من صفر حتى 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم ( 128 قرشًا).

- في حالة تجاوز الاستهلاك 1000 ك.و.س/ شهر، من صفر لأكثر من 1000 (145 قرشًا).​