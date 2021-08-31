تبطين 9 ترع بتكلفة 133 مليون جنيه في الإسكندرية

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بسرعة الانتهاء من المشروع القومى لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لترشيد وتقليل الفاقد من المياه التي يتم هدرها في الشبكة المائية، بما يحقق وفراً في مياه الرى، قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تعمل على قدم وساق للانتهاء من تبطين وتأهيل 9 ترع بنطاق المحافظة، مشيرا إلى أن نسبة تنفيذ أعمال التبطين والتأهيل للمشروع حتى الآن بلغت 64%، بإجمالي تكلفة 133 مليونا و657 ألف جنيه.

محافظ الاسكندرية: الانتهاء من 4 ترع بنسبة التنفيذ للمشروع 64%

وشدد محافظ الإسكندرية، على أهمية المشروع القومى لتأهيل وتبطين البنية التحتية المائية، لما له من عوائد ومنافع كبيرة على منظومة الري، وتوفير المياه لأغراض الري والصناعة ومياه الشرب وتوفير كميات مياه من الفاقد، وضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية فضلا عن تقليل تكاليف أعمال الصيانة والتطهير للمجاري المائية.

وأوضح المهندس إبراهيم عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالإسكندرية، أن الترع التسع التي يجري تأهيلها وتبطينها بالإسكندرية ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع هي: «ترعة الكرنك والفنجري، وفرع 36، وأبو خليفة، والطفلة، غرب الطريق، وحارس 3، وتفريعة 3 من بهيج، ومريوط 2، وخورشيد»، بإجمالي أطوال 29.670 كيلو.

ولفت إلى أن الترع التي تم الانتهاء منها بنسبة 100% هي: «ترعة الكرنك والفنجري، وفرع 36، وتفريعة 3 من بهيج، ومريوط2».