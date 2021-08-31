انتشار أمني مكثف بشوارع الإسكندرية لملاحقة المركبات المخالفة

مع اليوم الأول لقرار اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتغليظ عقوبة سير مركبات «التوك توك» و«التروسيكل» على المحاور الرئيسية والكورنيش، بتوقيع غرامة فورية 10 آلاف جنيه، غير قابلة للتخفيض نهائياً، شهدت تلك المحاور تكثيف أمنى مشدد من خلال تواجد «الأوناش» التابعة لإدارة مرور الإسكندرية لتطبيق تلك القرارات وهو ما أسفر عن ضبط عشرات التكاتك المخالفة.

سير «التوك توك» في الشوارع الرئيسية أثار أزمة

أزمة التوك توك في الإسكندرية تعود لسنوات من المعاناة والمطالبات بمنعها، إلا أنها تصاعدت خلال الآونة الأخيرة، بعدما كثرت الصور الخاصة بسير التوك توك في الشوارع الرئيسية وكورنيش الإسكندرية ومحور المحمودية، وهو ما تبعه مطالبات بمنعها من السير في الطرق الرئيسية، وهو ما ترتب عليه قرار محافظ الإسكندرية.

«الشريف»: مصادرة المركبة فوراً وتوقيع الغرامة المقررة

وتوعد محافظ الإسكندرية، في قراره بأنه اعتباراً من اليوم الثلاثاء، يُمنع تماماً تواجد أي مركبات «توك توك» و«تروسيكل» على المحاور الرئيسية والكورنيش، وكلف رؤساء الأحياء والمرور وجميع الجهات المعنية بمصادرة المركبات المخالفة فوراً، وتوقيع الغرامة المقررة، واتخاذ الإجراءات الرادعة ومحاسبة المقصرين.

وهو الأمر الذي تبعه تكثيف مروري على كورونيش الإسكندرية ومحور المحمودية والذي أسفر عن ضبط عشرات «التكاتك»، مع الساعات الأولى من تطبيق القرار الذي لقى إشادة واستحسان كبير في الشارع السكندري الذي عانى منذ سنوات من أزمات سائقي التوك توك ناهيك عن الجرائم المرتكبة بواسطة تلك المركبة الصغيرة.

ترخيص التوك توك في الإسكندرية

يأتي ذلك بالتزامن مع قرار ترخيص التوك توك في الإسكندرية، منذ أشهر قليلة، حيث بلغ عدد التكاتك المرخصة وفقًا لأحدث الإحصائيات الأمنية في الإسكندرية، إلى 12 ألف مركبة «توك توك» على مستوى أحياء الإسكندرية حتى الآن.

وعلى الرغم من ذلك، فإن «التكاتك» التي تم ترخيصها لم تبلغ سوى 8% من الموجودة في الإسكندرية، وشوارع المدينة الساحلية وينشط بها عدد 150 ألف «توك توك»، وفقًا لتصريح سابق للواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ويرى أنها تمثل أزمة كبيرة للمحافظة، ما دفعه لاتخاذ قرارمنع السير في المحاور الرئيسية وتغليظ الغرامة.