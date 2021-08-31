وزير الإنتاج الحربي يناقش مع مسؤولي كوريا الجنوبية تعزيز التعاون العسكري

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، سوه ووك، وزير الدفاع الوطني بدولة كوريا الجنوبية، وهونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية لدى مصر يرافقهما وفد رفيع المستوى؛ لمناقشة محاور التعاون الثنائي بعدد من مجالات التصنيع المشترك.

جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي، وبحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة.

تلبية احتياجات الجيش والشرطة من الذخائر والأسلحة

وقال الوزير، إن هذا اللقاء يأتي من منطلق إيمان الجانبين بأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات، التي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الطرفين، مشيرًا إلى دور الوزارة الأساسي الذي يتمثل في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة والشرطة من الذخائر والأسلحة والمعدات، وأيضًا استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.

وخلال اللقاء، تم استعراض القدرات والإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، ومناقشة الموضوعات التى يمكن التعاون بها مع الشركات الكورية العاملة في مجالات التصنيع المختلفة علي الصعيدين العسكري والمدني.

توطين التكنولوجيات الحديثة بمصر

وأشار «مرسي» إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تحرص بشكل دائم على التعاون مع مختلف الشركات العالمية، في مجال نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة بمصر؛ تماشيًا مع التوجه العام للدولة وتحقيق سياساتها الرامية إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانيات الصناعية والفنية والتكنولوجية المتاحة؛ بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدي مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية.

وأوضح أن مصر تعد سوقًا واعدة لجذب منتجات الشركات العالمية، التى يمكن المشاركة في تصنيعها بشركات الإنتاج الحربى وتصدير منتجاتها هذه إلى دول المنطقة والقارة الأفريقية، بالنظر للموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به مصر.

من جانبه، أكد وزير الدفاع الوطني بدولة كوريا الجنوبية، أن العلاقات بين الجانبين تتميز بالتنوع منذ قديم الأزل، واستمرت في التطور خلال السنوات الأخيرة على كل الأصعدة، بالإضافة إلى وجود تفاهم متبادل بشأن ضرورة دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام في المجالات الصناعية والاقتصادية المختلفة.

وأضاف الوزير، أنه توجد فرص هامة لتعزيز التعاون العسكرى بين الجانبين، خاصة أن البلدين يتمتعان بإمكانيات اقتصادية كبيرة، معربًا عن تطلعه لأن يكون لهذا اللقاء دورًا مهمًا في فتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات العاملة في مجالات مماثلة في كوريا الجنوبية.

سفير كوريا يشيد بدور مصر في المنطقة العربية

بدوره، أشاد سفير كوريا الجنوبية لدى مصر، بالنشاط الملحوظ لوزارة الإنتاج الحربي في دعم المشروعات القومية والتنموية في مصر، كما أشاد بدور مصر المحوري في المنطقة العربية والشرق الأوسط وجهودها في مكافحة الإرهاب، وكذا اهتمام الدولة المصرية بتوفير المناخ الداعم للاستثمار وجذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية.

وفي نهاية اللقاء، تم توجيه الدعوة للشركات الكورية للمشاركة في معرض «EDEX2021» المقرر إقامته في مصر نهاية شهر نوفمبر من العام الجاري.