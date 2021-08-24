«الإنتاج الحربي» تكرّم عاملا بمصنع «9 الحربي»: حقق أفضل أداء وإنتاجية

كرّم المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والعضو المنتدب، سامح صابر محمد علي، أحد العاملين المنقولين من شركة حلوان للصناعات غير الحديدية «مصنع 63 الحربي»، للعمل بشركة حلوان للمسبوكات «مصنع 9 الحربي»، لتفعيل الاستفادة القصوى من الطاقات غير المستغلة في المصانع التابعة للهيئة، حيث حصل على أعلى الدرجات في النموذج المعد لتقييم العمالة، خلال الـ5 أسابيع الأولى من نقله، وذلك بعد أن وافق المهندس محمد أحمد المرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، على منح العامل مكافأة مالية وتكريمه لتميّزه.

يأتي التكريم في إطار السياسة التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي، للاهتمام بتشجيع العاملين بالشركات والوحدات التابعة، على استمرار التطوير والإنجاز والإبداع، وترسيخ قيم العمل وذلك من خلال تكريم المتميزين منهم، وتم التأكيد على إعتزاز قيادات الإنتاج الحربي بالعاملين في مختلف الجهات التابعة وتقديرهم لما يبذلوه من جهد على مدار العام.

نائب رئيس «القومية للإنتاج الحربي»: أتمنى أن يكون «صابر» قدوة لزملائه

وأعرب نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن تمنياته بأن يكون العامل سامح صابر، قدوة لزملائه، وأن يكون تكريمه تشجيع للعاملين بقطاع الإنتاج الحربي على تقديم المزيد من العمل والجهد، وتحقيق أفضل أداء وإنتاجية لدفع عجلة الإنتاج والتنمية إلى الأمام، ومواكبة أحدث التكنولوجيات في التصنيع العسكري والمدني، بما يعود بالتقدم والازدهار للقطاع ككل، خاصةً وأنّ «الإنتاج الحربي» هي الركيزة الأولى للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة.

صابر: التكريم حافز لي لتقديم المزيد من الجهد لرفع شأن «الإنتاج الحربي»

من جانبه، أعرب سامح صابر محمد، عن سعادته بالتكريم والدعم المستمر الذي يتلقاه من قياداته وزملائه بالإنتاج الحربي، لافتا إلى أنّه يعتبر التكريم بمثابة حافز له لتقديم المزيد من العمل والجهد لرفعة شأن الإنتاج الحربي.