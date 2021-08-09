وزير الإنتاج الحربي يكشف مواصفات سيارات الـ«بيك أب» المصنعة بمصر

قال المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن سعر سيارات الـ«بيك أب» التي وقعت الوزارة عقد التعاون المشترك الخاص بإنتاجها في مصر، بالتعاون مع الإمارات، أقل من أي سيارة مثيلة لها في السوق، حيث إن الوزارة تّحرص على طرحها بسعر أقل، بالرغم من عملها بالغاز الطبيعي، مؤكدًا أن الوزارة تسعى دائمًا لتلبية احتياجات المواطن المصري.

السيارة تضم كل مواصفات الأمان

وأضاف «مرسي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يعرض على شاشة «صدى البلد»، أن الوزارة تسعى لتحقيق معادلة صعبة بتقديم منتج بسعر مناسب لطبقة محدودي ومتوسطي الدخل ويضم التكنولوجيا الموجودة في المنتجات الأخرى، موضحًا أن السيارة تضم كل مواصفات الأمان.

الوزارة تحرص على تطوير منتجاتها لتضم التكنولوجيا الجديدة

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى أن السيارة بها أحزمة أمان وقضبان حماية وكاميرا، لتوفير صورة كاملة للسائق أثناء القيادة، نافيًا وجود خطورة نتيجة عملها بالغاز الطبيعي، كما أن الوزارة تحرص على تطوير منتجاتها لتضم التكنولوجيا الجديدة وبأسعار مناسبة للمواطن المصري، فسعر السيارة لن يكون كبيرا لأنها باكورة الإنتاج.

الشركة بصدد إنشاء مصنع على مساحة 22 ألف متر مربع بحلوان

وأردف أن هذا الأمر لأول مرة يحدث في مصر، وتعمل اليسارة بالغاز والبنزين ومزودة ومجهزة بشكل جيد لهذا الأمر، فالسيارة تعمل بموتور كفاءة 41 حصانا، وهو رقم غير موجود كثيرا في سيارات الـ«بيك أب»، كما أن الشركة بصدد إنشاء مصنع على مساحة 22 ألف متر مربع بحلوان، وبداية الإنتاج ستكون بالنصف الأول من عام 2022، بطاقة 12 ألف سيارة في السنة.

السيارة ترتكز أهميتها في إمكانية استخدام الطاقة النظيفة

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن السيارة ترتكز أهميتها في إمكانية استخدام الطاقة النظيفة، وهي مناسبة للشوارع المصرية، من حيث طريقة تصنيعها، فضلًا أن السيارة مزودة بخزانين للوقود، وتسير لـ350 كيلو متر بالغاز، و300 كيلو متر بالبنزين، مشيرًا إلى أن السيارة تستطيع السير بالغاز والبنزين معًا في نفس الوقت.

تم تجريب السيارة في الأماكن المزدحمة

وأوضح أنه تم تجريب السيارة في الأماكن المزدحمة، وتوصلت التجارب إلى معدلات تشغيل جيدة، والسيارة محركها «ميتسوبيشي»، وحاصلة على شهادة تتيح تصديرها إلى أوروبا، ويوجد اهتمام كبير بتصميمها الداخلي، فالسيارة الجديدة «بيك أب EM» تناسب السير على مختلف الطرق، وتعتبر عملية واقتصادية إلى أبعد حد.

الكابينة المزدوجة تسمح بركوب أكثر من شخص

وتابع: «الكابينة المزدوجة تسمح بركوب أكثر من شخص، بالإضافة إلى الحمولة الأخرى»، كما أن إنتاج السيارة «بيك أب EM» يأتي بالتعاون بين وزارة الإنتاج الحربي وشركة «إم جلوري» القابضة الإماراتية لتصنيع السيارات الـ«بيك أب»، مشيرًا إلى أن 20 مصنعًا مصريًا ستسورد مكونات السيارة، ونسعى للحصول على التكنولوجيا الحديثة وتوطينها في مصر في كافة المجالات، وأنها لا تعتبر سيارة نقل، وهناك بعض الأشخاص يطلبونها للاستخدام الشخصي وليس التجاري.