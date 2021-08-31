«سلي نفسك وطفلك».. تعرف على تردد قناة بطوط 2021
ترددات «سم سم» و«هدهد» و«سبونج بوب» و«ميكى الجديدة» على النايل سات
كتب:
رحاب عبدالراضى
02:26 م | الثلاثاء 31 أغسطس 2021
تردد قناة بطوط
تحظى قنوات الأطفال، بمتابعة كبيرة من الأسر المصرية وبخاصة الأطفال عبر القمر الصناعى نايل سات، حيث يبحث العديد من أولياء الأمور عن تردد قنوات الأطفال والتى يأتى من بينها تردد قناة بطوط الجديد 2021، لمتابعة برامج «الكارتون والتسلية».
وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، تردد قناة بطوط الجديد 2021 على نايل سات.
تردد قناة بطوط الجديد 2021 نايل سات
ويمكن للعديد من الأشخاص «الصغار والكبار» أيضا، متابعة قناة «بطوط» من خلال ضبط تردد القناة على التلفاز بنحو:
القمر الصناعى: النايل سات
تردد قناة بطوط: 11411
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: أفقي.
ومن بين قنوات الأطفال المختلفة التي تحرص الأسر المصرية وبخاصة الأطفال على متابعها لما تقدمه من محتوى برامجى مفيد للمراحل العمرية المختلفة ومنها قنوات «سم سم» و«هدهد» و«سبونج بوب»، والتى تأتى تردداتها بنحو:
تردد قناة سمسم 2021
التردد: 11483.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 6/5.
تردد قناة سبونج بوب 2021
التردد: 12500.
الاستقطاب: V.
معدل الترميز: 27500.
تردد قناة هدهد 2021
التردد: 11641 .
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6 .
الاستقطاب: أفقي.
تردد قناة ميكى الجديدة 2021
التردد: 11528.
معدل الترميز: 27500 .
معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .
الاستقطاب: أفقي
تردد قناة كرتون «نت ورك» بالعربية الجديد 2021
القمر الصناعي: نايل سات.
الاستقطاب: عمودي، التردد: 12226.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
الجودة: HD.
تردد قناة «كراميش» للأطفال الجديد 2021 على نايل سات
ويمكنك ضبط قناة «كراميش» ومتابعتها من خلال ضبط التردد الجديد:
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11603
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 3/4
الجودة: HD
الاستقطاب: أفقى.