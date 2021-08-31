«سلي نفسك وطفلك».. تعرف على تردد قناة بطوط 2021

تحظى قنوات الأطفال، بمتابعة كبيرة من الأسر المصرية وبخاصة الأطفال عبر القمر الصناعى نايل سات، حيث يبحث العديد من أولياء الأمور عن تردد قنوات الأطفال والتى يأتى من بينها تردد قناة بطوط الجديد 2021، لمتابعة برامج «الكارتون والتسلية».

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، تردد قناة بطوط الجديد 2021 على نايل سات.

تردد قناة بطوط الجديد 2021 نايل سات

ويمكن للعديد من الأشخاص «الصغار والكبار» أيضا، متابعة قناة «بطوط» من خلال ضبط تردد القناة على التلفاز بنحو:

القمر الصناعى: النايل سات

تردد قناة بطوط: 11411

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي.

ومن بين قنوات الأطفال المختلفة التي تحرص الأسر المصرية وبخاصة الأطفال على متابعها لما تقدمه من محتوى برامجى مفيد للمراحل العمرية المختلفة ومنها قنوات «سم سم» و«هدهد» و«سبونج بوب»، والتى تأتى تردداتها بنحو:

تردد قناة سمسم 2021

التردد: 11483.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة سبونج بوب 2021

التردد: 12500.

الاستقطاب: V.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة هدهد 2021

التردد: 11641 .

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6 .

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة ميكى الجديدة 2021

التردد: 11528.

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

الاستقطاب: أفقي

تردد قناة كرتون «نت ورك» بالعربية الجديد 2021

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: عمودي، التردد: 12226.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

تردد قناة «كراميش» للأطفال الجديد 2021 على نايل سات

ويمكنك ضبط قناة «كراميش» ومتابعتها من خلال ضبط التردد الجديد:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11603

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

الاستقطاب: أفقى.