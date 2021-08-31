«التعليم» تعلن مصروفات العام الدراسي الجديد: 305 جنيهات لرياض الأطفال

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مصروفات المدارس للعام الدراسي الجديد 2022/2021 في جميع المراحل التعليمية، مؤكدة أنه يجري الاستعداد لبدء الدراسة من خلال إعداد المناهج الدراسية التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

الدراسة في المدارس نظامية وتفعيل الحضور والغياب

وأضافت الوزارة أنه جرى إعلان جميع الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية، مؤكدة أنه جرى التنبيه على جميع المدارس بضرورة الاستعداد للعام الدراسي الجديد واتباع كافة التعليمات بشأن تقديمات الطلاب، لافتى إلى أن الدراسة نظامية وسيجري تفعيل الحضور والغياب.

مصروفات العام الدراسي الجديد 2021-2022

- من رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائي: 305 جنيهات.

- من الصف الخامس الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي: 205 جنيهات.

- الصف الأول الثانوي العام: 520 جنيهاً.

- من الصف الثاني الثانوي حتى الصف الثالث الثانوي العام: 505 جنيهات.

- الصف الأول بالتعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته «3-5» سنوات: 220 جنيهاً.

- باقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكل أنواعه وأنظمته «3-5» سنوات: 205 جنيهات.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه جرى إعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد، موضحاً أن الدراسة تبدأ اعتباراً من 9 أكتوبر المقبل، لافتاً إلى أنه سيجري تطعيم جميع المعلمين بلقاح كورونا قبل بداية العام الدراسي الجديد.

«شوقي»: المنصات التعليمية مكملة للحضور الفعلي

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أن الوزارة كثفت من جهودها للانتهاء من إعداد المناهج الدراسية لطلاب الصف الرابع الابتدائي، مؤكداً أن هذه المناهج تعتمد على الفهم، مشدداً على جميع الطلاب بضرورة الاستفادة من جميع المنصات التعليمية.

وتابع وزير التربية والتعليم، بأن المنصات التعليمية والمصادر الرقمية تعتبر إضافية للحضور العفلي في المدارس، مؤكداً أنه جرى توفير العديد منها مثل بنك المعرفة المصري ومنصة إدارة التعلم ومحتوى «نجوى» ومنصة البث المباشر.