نجل عصام شعبان عبدالرحيم يكشف تطورات صحة والده: بيتكلم واحدة واحدة

كشف إسلام عصام نجل الفنان عصام شعبان عبد الرحيم، عن تطورات الحالة الصحية لوالده، بعد خضوعه لعملية جراحية قبل أيام، مؤكدًا أن حالته تشهد تحسنًا كبيرًا، ولا يزال يستكمل العلاج داخل المنزل.

وأوضح «إسلام» لـ«الوطن»، أنّ والده «عصام»، كان يُعاني من مشكلات في الأحبال الصوتية، حتى نصحه الأطباء بضرورة إجراء عملية جراحية، الأمر الذي استجاب له مؤخرًا، وبخاصة أن تلك الأزمة كانت تؤثر عليه عندما كان يقوم بالغناء.

وأضاف أن والده خرج من المستشفى منذ 4 أيام تقريبًا، لكنه لا يزال يستكمل العلاج والراحة التامة، لحين استرداد عافيته بشكلٍ كامل، موضحًا أنه لا يقدر على الحديث بطلاقة بسبب آثار الجراحة: «بيتكلم واحدة واحدة وعلى الهادي خالص».

نجل شعبان عبد الرحيم يهاجم حمو بيكا

وكان عصام شعبان عبد الرحيم، شن هجومًا حادًا على مؤدي المهرجانات حمو بيكا، في وقت سابق، زاعمًا بأنّ الأخير يحاول طوال الوقت تقليد والده سواء في الأداء أو «ستايل الملابس»، حيث قال في تصريحات سابقة لـ«الوطن»: «عمرك ما هتكون زي أبويا.. كل الناس عارفة مين هو شعبان عبد الرحيم».

وتابع نجل شعبان عبد الرحيم، بأنّ حمو بيكا تعرّف على الترزي الذي كان يتعامل مع والده في فرح ابنته في شهر فبراير الماضي، واتفق معه على تفصيل ملابس وبدل تُشبه الأزياء التي كان يرتديها «شعبولا».

واستطرد: «أبويا جمعنا كلنا كأولاده وأحفاده حواليه، قبل ما يموت بليلة واحدة، وقعد يفرق علينا كل واحد فلوس، ويهزر معانا، صحينا تاني يوم لاقيناه تعبان جامد وراح المستشفى وبعدها مات».

اللحظات الأخيرة في حياة شعبان عبد الرحيم

يذكر أنّ الفنان شعبان عبد الرحيم، رحل عن عالمنا في شهر ديسمبر عام 2019، بعد أزمة صحية قصيرة، حيث توفى بعد مرور نحو يومين تقريبًا من إحياء حفل في السعودية، والذي ظهر فيه جالسا كرسي متحرك.