لدعم الأنشطة الإبداعية.. وزيرة الثقافة تلتقي محافظ دمياط

التقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، في مستهل زيارتها للمحافظة، لمتابعة خطة الفعاليات والأنشطة الثقافية بها، بحضور المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وقالت عبد الدايم، في بيان لها، إنه جرى مناقشة العديد من المشروعات الإبداعية المتنوعة، المستهدف إقامتها في محافظة دمياط، التي تسهم في تحقيق العدالة الثقافية، وتعمل على تنمية الوعي وبناء الإنسان، كما جرى الاطلاع على خطة تطوير ورفع كفاءة قصر ثقافة دمياط، وإمداده بأحدث التقنيات، التي تأتي حرصا على رفع كفاءة الكيانات الثقافية بكل ربوع مصر، إلى جانب استضافة عدد من المشروعات الثقافية التى تنظمها الوزارة، منها عروض مسرح المواجهة والتجوال، مشيرة إلى دعم القيادة السياسية لقطاع الثقافة، لإيمانها بقدرة القوى الناعمة على تكوين أجيال جديدة قادرة على صون مقدرات الوطن.

عبد الدايم : مشروعات إبداعية متنوعة بدمياط وتطوير قصر الثقافة

وأشادت محافظ دمياط، بما حققته وزارة الثقافة من إنجازات على أرض الواقع، والتي تمثلت في أنشطة متعددة ومتنوعة لنشر الفكر والوعي المستنير، وبناء الهوية، وتنمية القيم الوطنية، والتصدي للأفكار المتطرفة، إلى جانب الارتقاء بالذوق العام، وحماية التراث المصري وبناء الإنسان.

عوض: تقديم كل أوجه الدعم للمشروعات الثقافية بدمياط

كما توجهت بالشكر لوزيرة الثقافة، لحرصها على إدراج قصر ثقافة مدينة دمياط بمخطط التطوير، مؤكدة تقديمها كل أوجه الدعم للمشروعات الثقافية التي تقام على أرض المحافظة، وفي ختام اللقاء، تبادلت وزيرة الثقافة ومحافظ دمياط الدروع التذكارية.

ومن الجدير بالذكر، أن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، تقدم العديد من الفعاليات بمدينة دمياط الجديدة، ضمن مبادرة صيف بلدنا، التي تهدف إلى تقديم المحتوى الفني مجانا للجمهور لتحقيق العدالة الثقافية، وذلك بعد نجاح التجربة في عروس البحر المتوسط بعنوان «صيف إسكندرية»، التي يجري تقديمها حاليا على قصر ثقافة الأنفوشي.