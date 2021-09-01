الغرفة التجارية: جنوب سيناء متعددة الأنماط السياحية.. ليست شاطئية فقط

طالب أحمد الشيخ، رئيس شعبة السياحة والفنادق بالغرفة التجارية بجنوب سيناء، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بالعمل على تغيير تعريف مفهوم السياحة بجنوب سيناء من محافظة شاطئية إلى محافظة شاملة تضم كل الأنماط السياحية، لافتا إلى أن المدن الشاطئية هي التي لا تمتلك سوى شواطئ فقط، فيما تمتلك جنوب سيناء العديد من الأنماط السياحية فهي تضم 6 محميات طبيعية وأهم مواقع الغوص في العالم، إضافة إلى الشعاب المرجانية والأسماك الملونة، كما تمتلك جميع الأنماط السياحية الفريدة من سياحة ثقافية وأثرية ودينية وبيئية وصحية ورياضية وشاطئية وترفيهية.

جنوب سيناء تضم 6 محميات طبيعية

وأضاف لـ«الوطن»، أن جنوب سيناء تمتلك 6 محميات طبيعية هي محمية طابا، ومحمية كاترين،ومحمية البلو هول، ومحمية أبو جالوم، ومحمية رأس محمد، ومحمية نبق، كما تمتلك مزارات أثرية مثل معبد حتحور الفرعوني على قمة جبل سرابيت الخادم وغابات الأعمدة الفرعونية به ومناجم الفيروز بقمته، وقلعة نويبع بمنطقة الترابين والتى ارتبطت بأسرة محمد علي، وقلعة صلاح الدين بطابا، وميناء العرب الأنباط البحرى بمدينة دهب على خليج العقبة، ومنطقة المغارة ووادى النصّب، قلعة الجندى بوسط سيناء.

وأشار إلى أن السياحة البيئية تتواجد بقوة بالمحافظة بما تمتلكه من طبيعة جغرافية فريدة كالجبال الملونة والجبال البيضاء ووادى الوشواش ووادى قنى وغيرها من الوديان وأبو جالوم ومحمية البلو هول ومحمية رأس محمد ومحمية نبق وغيرها من المحميات والجبال الزرقاء بكاترين وبئر صغير وواحة عين حضرة وجبل المخروم ووادي الديونة ووادي الرملة وجبل الخديوي عباس ووادى النواميس ووادي غزالة ووادي قنى ومنطقة الثرى بولز ومنطقة اللاجونا والبلو لاجون ومنطقة الكانيون الفريدة والمليئة بالشعاب المرجانية الفريدة وكانيون مجازة وكانيون سلامة وكانيون عدى.

حمام موسى والسياحة الاستشفائية

وأشار إلى أن هناك العديد من الأماكن الصحية التي تمتلكها المحافظة تصلح للسياحة الاستشفائية والصحية مثل حمام موسى بالطور والذي يستخدم كعلاج لأمراض الروماتيزم والأمراض الجلدية وحمام فرعون والبحيرة المالحة بمحمية رأس محمد والتي لها آثار علاجية جيدة على جلد الإنسان في حالة أي أمراض جلدية، كما تتواجد بها السياحة الدينية والروحانية مثل جبل سيدنا موسى بدير سانت كاترين الشهير والذي يعتبر مجمع الأديان السماوية في العالم والذي يحتوى على مخطوطات إسلامية ومسيحية نادرة لا توجد إلا في هذا الدير، إضافة إلى عيون موسى.

وأشار إلى أن المحافظة تتمتع أيضا بمناطق تصلح لنمط السياحة الرياضية المتمثلة في سياحة الغوص والغوص الحر دون أوكسجين ورياضة التزحلق على الماء ورياضة الشراع ورياضة الكايت سيرف وخلافه من رياضات مائية بجانب تسلق الجبال والتزحلق على الرمال ومشاهدة الطيور والتخييم فى الصحراء ،فضلا عن السياحة الشاطئية والترفيهية.