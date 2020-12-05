"شعبة السياحة" تبحث الترويج لمتحف شرم الشيخ

زار أعضاء شعبة السياحة والفنادق بالغرفة التجارية بجنوب سيناء اليوم السبت، متحف شرم الشيخ، تلبية لدعوة أحمد حسانين، مدير المتحف، لبحث سبل التعاون بين أصحاب الأنشطة السياحية المسجلين بالغرفة التجارية بمدن جنوب سيناء وبين إدارة المتحف.

وقال أحمد الشيخ، رئيس شعبة السياحة والفنادق بالغرفة التجارية، إنه جرى مناقشة سبل التعاون بين أصحاب الأنشطة السياحية المسجلين بالغرفة التجارية بمدن جنوب سيناء، وبين إدارة متحف شرم الشيخ، من خلال وضع زيارة المتحف ضمن برامج جميع الشركات التي تعمل بالسياحة بجنوب سيناء.

وأكد رئيس شعبة السياحة والفنادق بالغرفة التجارية، أنه جرى الاتفاق على وضع جميع أنواع الدعاية الخاصة بمتحف شرم الشيخ داخل المكاتب والمحال والبازارات والفنادق السياحية بكافة المدن السياحية، لتكون خير دعاية لهذا الصرح العظيم، ووسيلة لدعم الدخل القومي والاقتصاد المصري من خلال زيادة الترويج للزيارات السياحية للمتحف.

وأضاف، أن متحف شرم الشيخ صار من أهم وأقوى وسائل الجذب السياحي لمحافظة جنوب سيناء، وقبلة هامة للسائحين المهتمين بهذا النوع من السياحة الأثرية والثقافية خلال الفترة الحالية، لذا لزم وضعه على الخريطة السياحية لشرم الشيخ.

على جانب آخر، قامت المهندسة مريان سعيد، المشرف العام بالمتحف، باصطحاب أعضاء الشعبة، لزيارة صالات العرض المتحفي ومشاهدة الآثار الفرعونية المعروضة.

وأعرب أعضاء شعبة السياحة والفنادق بجنوب سيناء عن خالص شكرهم وتقديرهم إلى الرئيس السيسي الذي وجه بإقامة هذا الصرح، مقدمين الشكر أيضًا إلى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، لحرصه على إظهار متحف شرم الشيخ بالمظهر المشرف والحضاري الذى يليق بمصر مهد الحضارات في العالم.

وفي نهاية اللقاء، قدم أعضاء شعبة السياحة والفنادق بجنوب سيناء درع شعبة السياحة والفنادق إلى المهندس حاتم خلف، مدير مشروع الشركة المنفذة لمتحف شرم الشيخ، لجهوده في إنشاء هذا الصرح العظيم بمدينة شرم الشيخ.