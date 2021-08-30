مشروعات تنموية وخدمية غيرت وجه محافظة جنوب سيناء.. تعرف عليها

تعتبر جنوب سيناء من المحافظات الصحراوية التي تتمتع بمقومات سياحية وطبيعية ليس لها مثيل، جنوب سيناء حديثة النشأة حيث تم انشاؤها بقرار من الراحل انور السادات عام 1979 بعد توقيع اتفاقية السلام، لتنفصل عن محافظة شمال سيناء التي نالت اهتماما وتنمية تفوق جنوب سيناء عشرات المرات، كانت للمحافظة تعاني من ازمات عديدة أبرزها السيول، حوادث الطرق، غياب التعليم الجامعي.

من أبرز المشكلات التي واجهت طرق جنوب سيناء الدولية التي حصدت ارواح اكثر من ألف شخص ما بين سياح واجانب واصابة الاف، طريق منزل الصاعدة بنويبع كان بدون اضاءه او علامات ارشادية وضيق، وطريق كاترين فيران السعال السيول تدمره والطريق الدولي النفق شرم الشيخ غير مزدوج، السيول التي كانت تدمر الاخضر واليابس وتحطم الطرق كل عام وتذهب هباء الي خليجي السويس والعقبة دون الاستفادة منها.

مشروعات تنموية...الطريق الدولي الجديد وازدواج طرق

قبل ثلاث سنوات عانت محافظة جنوب سيناء من أزمة في الطرق خاصة الطرق الدولية التى تربط المحافظة بنفق الشهيد احمد حمدي، وتكررت حوادث السير التي أودت بحياة أكثر من ألف مواطن وسائح وإصابة عشرات الآلاف وكبدت الدولة خسائر فادحة سواء في الأرواح والمنشآت والبنية التحتية.

المهندس ممدوح المحمدي قال إن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء منذ توليه المحافظة طالب بازدواج طريق شرم الشيخ النفق وبالفعل انتهي المشروع وجري تشغيل الطريق وبالفعل قلت حوادث الطرق من ناحية وقلت الفترة الزمنية بين القاهرة وشرم الشيخ لأربع ساعات فقط، مشيرا إلي أنه جري رصد مبلغ مليار جنيه لتطوير طريق نويبع طابا، نويبع دهب، وسانت كاترين وادي السعال، طريق الصاعدة.

مشروعات تنموية....800 مليون جنيه لحماية جنوب سيناء من اخطار السيول

السيول خطر كبير هدد حياة أهالي جنوب سيناء وادي الي سقوط عشرات القتلى جراء الحوادث بالإضافة إلى دمار في الطرق والبنية التحتية، الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر في عام 2015 رصد مبلغ 600 مليون جنيه لحماية طابا ونويبع من اخطار السيول وجري تنفيذ المشروع وافتتاحه عام 2017 وساعد المشروع علي حماية منشآت طابا نويبع.

المهندس عبد الرحمن فريد مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء أكد إن المرحلة الثانية من أعمال الحماية والجاري تنفيذها تتضمن 50 حاجز إعاقة وتوجيه، و 44 بحيرة صناعية، و11 قناة صناعية، بتكلفة إجمالية 135 مليون جنيه، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال بها نحو 70 مليون جنيه، وأوضح أنه جاري تنفيذ 17 منشأة حماية بمنطقة الترابين التابعة لمدينة نويبع، ما بين حواجز وقنوات وبحيرات صناعية وأحواض تهدئة، بتكلفة بلغت 35 مليون جنية ووصلت نسبة التنفيذ بهم نحو 97%، وجاري تنفيذ 13 منشأة ما بين سدود وحواجز وبحيرات صناعية بتكلفة 255 مليون جنيه بمدينة الطور، وبلغت نسبة التنفيذ بها نحو 80%.

وعن مشروعات الحماية بمدينة أبوزنيمة، قال مدير إدارة المياه الجوفية، إنه جاري تنفيذ 12 منشأة ما بين سدود وحواجز وبحيرات صناعية بها، بتكلفة بلغت 345 مليون جنيه، ووصلت نسبة التنفيذ في المشروع 55%، وجاري حماية منطقة وادي وردان التابع لمدينة رأس سدر، من خلال تنفيذ بحيرة وحاجز بتكلفة 76 مليون جنيه.

مشروعات تنموية.....جامعة الملك سلمان وجامعة السويس مستقبل تعليمي لأبناء جنوب سيناء

حرم ابناء جنوب سيناء من التعليم الجامعي لسنوات طويلة لعدم وجود جامعة او فروع لأي جامعة، اللواء خالد فودة نجح في عمل فصول تابعة لجامعة السويس عام 2015، ثم تبني مشروع إنشاء جامعة لأبناء المحافظة فكان قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء جامعة الملك سلمان عام 2017 لتضم ثلاث أفرع في الطور ورأس سدر وشرم الشيخ، الكليات التى بدأت فيها الدراسة وأعلنت رسميا جداولها العام الماضي هى كلية الزراعة برأس سدر، وطب الأسنان برأس سدر، وكلية طب الأسنان بفرع رأس سدر، وكلية العلوم بفرع رأس سدر، وكلية الصيدلة بفرع رأس سدر، وكلية الطب البشرى بفرع رأس سدر، وكلية العلوم الإدارية بفرع رأس سدر، وكلية الصناعات التكنولوجية بفرع رأس سدر، وكلية علوم الحاسب بفرع شرم الشيخ، وكلية الفنون والتصميم بفرع شرم الشيخ، وكلية الألسن واللغات التطبيقية بفرع شرم الشيخ، وكلية السياحة والضيافة بفرع شرم الشيخ، وكلية العمارة بفرع شرم الشيخ.

وأعلنت محافظة جنوب سيناء الانتهاء من تجميل محيط ميدان جامعة الملك سلمان بحى النور، حيث تحولت المنطقة إلى بانوراما جمالية من حيث المساحات الخضراء والزهور والنخيل والإنارة وأعمال اللاند سكيب.

وقال محافظ جنوب سيناء إنه جرى إقامة فرع جامعة السويس بجنوب سيناء على مساحة 50 فدان بحي السلام بمدينة أبورديس لخدمة المجتمع الذي توجد فيه.

تضم الجامعة 13 كلية، و يجري إنشائها على مرحلتين المرحلة الأولى تتضمن 4 كليات وهم العلوم، الآداب، التربية، والتجارة.

وتضم المرحلة الثانية 9 كليات وهم كلية الهندسة «مدني، عمارة، كهرباء، ميكانيكا، التعدين، البترول، ميكاتروتك»، والمجمع الطبي «الطب، العلاج الطبيعي، الأسنان، الصيدلة، التمريض، ومستشفى جامعي ومراكز طبية متخصصة»، وكلية التكنولوجيا، وكلية الثروة السمكية، وكلية اللغات والترجمة، وكلية الزراعة الصحراوية والأغذية، وكلية التصاميم والفنون، وكلية الطب البيطري، والحاسبات والذكاء الاصطناعي.