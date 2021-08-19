شعبة السياحة: أسعار الغرف الفندقية بشرم الشيخ تستقطب السياح

تعد أسعار الغرف السياحية عاملا أساسيا في جذب أعداد كبيرة من السائحين خاصة السياحة الداخلية، ويشهد الموسم السياحي الصيفي بمنتجعات شرم الشيخ السياحية إقبالًا كبيرا، سواء من السياحة الداخلية أو الخارجية، ويرجع ذلك إلى أن أسعار الغرف السياحية تناسب كافة مستويات السائحين، طبقًا لموقع الفندق والخدمات السياحية التي تقدم به.

زيادة عدد الرحلات السياحية الروسية إلى 15 رحلة في الأسبوع

وقال أحمد الشيخ، رئيس شعبة السياحة والفنادق بجنوب سيناء، إن عودة السياحة الروسية بواقع 5 رحلات أسبوعية تعد بادرة أمل لعودة السياحة لمنتجعات جنوب سيناء لسابق عهدها، وننتظر المزيد من الرحلات في نهاية الشهر الجاري، خاصة بعد أن أعلن الاتحاد الروسي زيادة عدد الرحلات المنتظمة من روسيا إلى المنتجعات المصرية إلى 15 رحلة أسبوعية اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 27 من أغسطس الجاري.

10 جنسيات تتردد على منتجعات جنوب سيناء

وأكد أنه يوجد أكثر من 10 جنسيات تتردد على منتجعات جنوب سيناء وليس السياحة الروسية فقط، بالإضافة إلى السياحة الداخلية، وذلك لكون أسعار الغرف السياحية بكافة منتجعات جنوب سيناء مناسبة للجميع، على الرغم من انه جرى تطوير الغرف والمنشآت السياحية، لافتًا إلى أن الأسعار تختلف من فندق لآخر حسب التصنيف الفندقي، ويستطيع السائح العادي أن يقضي بعض الأيام في منتجع شرم الشيخ لوجود منشآت أسعارها تصل إلى 200 جنيه في الليلة السياحية، كما تتوافر المواصلات الداخلية بأسعار تناسب الجميع، وبالتالي يستطيع السائح التنقل والاستمتاع في المدينة.

أسعار الغرف السياحية للأجانب تتم وفقًا لقرار وزير السياحة

وأضاف أن أسعار الغرف السياحية للأجانب تتم وفقًا لقرار وزير السياحة والآثار، بحد أدنى للفرد في الليلة يصل إلى 40 دولارا في الفنادق الخمسة نجوم فيما أعلى، و28 دولارا في الفنادق الأربعة نجوم فيما أعلى، ويحدد السعر طبقًا لموقع ومميزات الفندق وما يقدمه من خدمات، أما فيما يخص المصريين فليس له حد أدنى.

وأشار إلى أن الأسعار تتراوح ما بين 2500 جنيه حتى 500 جنيه، حسب عدد نجوم الفندق، وهذه الأسعار تشمل الإقامة والإعاشة طوال اليوم بالمشروبات فيما عدا الكحوليات، كما يوجد الإسكان السياحي وهو عبارة عن وحدات سكنية وشاليهات، ويتراوح سعر الليلة السياحية به من 300 حتى 700 جنيه، ويقبل على هذا الإسكان بعض الأسر الأجنبية، والسياح العرب والمصريين، كما يوجد مؤسسات حكومية سياحية مثل بيوت الشباب، والقرية الشبابية، نادي الرياضات البحرية، وأسعارها تناسب طلاب الجامعات، وأصحاب الدخول المحدودة من المصريين، وتبدأ من 150 جنيها للفرد حتى 450 جنيهًا، شاملة الإقامة والإعاشة.