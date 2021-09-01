أكد المهندس خالد نايف عبد العزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، أن مشروع جنة للإسكان الفاخر، يقع في المنطقة الترفيهية خلف نادي نقابة المهندسين بمدينة المنيا الجديدة.، وأن المشروع يتكون من 22 عمارة بإجمالي 528 وحدة سكنية كاملة التشطيب، وأن المشروع محاط بسور وبوابات للأمن.

وأضاف المهندس خالد خلال تصريحات خاصة « للوطن» ، أن المشروع يضم حمام سباحة ومساحات خضراء، وأن جميع الوحدات السكنية المتاحة للحجز لها حصة في الأرض، والعمارات بها أسانسير، والعمارة الواحدة تتكون من أرضي + 5 أدوار متكررة، و المساحات من 100 م : 150 متر مربع.

« الوطن» تنشر خلال التقرير التالى أبرز تفاصيل الطرح الجديد وهي كالآتي :

تعرف على تفاصيل الوحدات السكنية بمشروع جنة بمدينة المنيا الجديدة

1 - تم الطرح الاول للمشروع خلال شهر أكتوبر من عام 2018 بإجمالي 528 وحدة سكنية، بنظام الحجز الإلكتروني، بسعر 5650 جنيها للمتر المربع الواحد .

2 -وفي نوفمبر 2020 تم طرح عدد 49 وحدة سكنية عبارة عن دور أرضي وأخير متبقية من الطرح السابق للإستبدال بنفس سعر المتر السابق طرحه، وبدون إضافة نسبة التميز.

3 - توقعت مصادر مطلعة بجهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، زيادة أسعار الطرح الجديد، خاصة أن جميع الوحدات السكنية المتاحة للحجز جاهزة للتسليم الفوري، على أن يتم طرح كراسة الشروط الخاصة بمشروع جنة بمدينة المنيا الجديدة، ببنوك التعمير والإسكان بعدد من المحافظات، خلال الأسبوع القادم على أقصى تقدير.

كان المهندس خالد نايف رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، أكد إستمرار إدارة الطرق بالجهاز أعمال رصف الطرق « المرحلة الثانية» بالحي المتميز بالمدينة، وذلك لخدمة مجمع الكمبوندات وقطع الأراضي والبلوكات السكنية بالحي.

المهندس خالد : إستمرار المتابعة الميدانية والدورية للمشروعات الجارية

وكان رئيس جهاز المدينة، أعلن إستمرار المتابعة الميدانية والدورية للمشروعات الجارية ، مع ضغط البرامج الزمنية للإنتهاء من تنفيذ كافة المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة في أسرع وقت، تنفيذا لتعليمات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.