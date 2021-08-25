تعرف على تفاصيل طرح وحدات مشروع كمباوند جنة بالقاهرة الجديدة

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح عدد من الوحدات السكنية بمشروع جنة للإسكان الفاخر بمدينة القاهرة الجديدة، وتنشر «الوطن» خلال التقرير التالي، أبرز ملامح المشروع وهي كالآتي:

1 - يقع المشروع في منطقة جنوب الجمعيات بالقرب من طريق القاهرة - العين السخنة، وملاصق لمشروع سكن مصر، مباشرة، ويتكون المشروع من 8760 وحدة سكنية بإجمالي 365 عمارة، والمشروع محاط بسور وبوابات أمن، وتتكون العمارات من أرضي + 5 أدوار متكررة.

مساحات الوحدات السكنية الجديدة تبدأ من 100 متر وتصل إلى 150

2 - جميع العمارات بها إسانسير، ويتوسط العمارات حمام سباحة ولاند سكيب، والمساحات تبدأ من 100 م : 150 مترا مربعا. بعض وحدات الدور الأرضي قد تشمل على حدائق، بنظام حق الانتفاع، وجميع الوحدات لها حصة في الأرض.

7248 وحدة سكنية متاحة للحجز بالمشروع خلال الطرح الجديد

3 - في فبراير 2019، تم طرح 1128 وحدة في مشروع جنة القاهرة الجديدة بالحجز الإلكتروني، وكان سعر المتر 9700 جنيه بدون نسب التميز، وخلال شهر سبتمبر 2019، تم طرح 384 وحدة سكنية بالحجز الإلكتروني في منطقة أخرى، بنفس المشروع، وكان سعر المتر 10285 جنيها بدون نسبة التميز، وتم حجز 265 شقة فقط من الطرح، وفي أبريل 2020، تم طرح الوحدات المتبقية من الدور الأرضي والأخير من طرح سبتمبر 2019 وعددها 119 وحدة سكنية بسعر 10285 جنيها بدون نسبة التميز، وفي شهر نوفمبر 2020، تم طرح 3 وحدات فقط في الدور الأرضي للاستبدال وهي الوحدات المتبقية من الطرح السابق 119 وحدة سكنية، ليصبح إجمالي عدد الوحدات السكنية الجديدة المتاحة للحجز بالمشروع، 7248 وحدة سكنية لم يتم طرحها للمواطنين حتى الآن، وغير معلوم، هل سيتم تثبيت سعر المتر عند 10285 جنيها أم سيتم زيادته 10%.

طرح كراسة الشروط والمواصفات ببنوك التعمير والإسكان

4 - يتم طرح كراسة الشروط والمواصفات ببنوك التعمير والإسكان بعدد من المحافظات، خلال الأيام القليلة المقبلة لمعرفة تفاصيل الأسعار وأنظمة السداد.