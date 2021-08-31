مؤشرات البورصة تغلق داخل المنطقة الحمراء.. و«السوقي» يخسر 3.2 مليار جنيه

اختتمت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على تراجع جماعي، وهبط المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.96%، بعد إغلاقه عند مستوى 11143.8 نقطة، وسط عمليات شراء محلية وأجنبية، فيما اتجهت تعاملات العرب للبيع.

مؤشرات البورصة

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 1.03%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2943.57 نقطة، وتراجع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» 0.96%، لينهي التعاملات عند مستوى 3946.65 نقطة.

المؤشر الثلاثيني

فيما هبط المؤشر «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» بنسبة 0.69%، مغلقًا الجلسة عند 2480.55 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات بلغت قيم التداولات 1.75 مليار جنيه، من خلال التداول على 443.2 مليون سهم، من خلال تنفيذ 52.898 ألف صفقة.

وشهدت الجلسة التداول على 195 سهمًا، إذ ارتفع 43 سهمًا، فيما انخفض 121 أخرى، واستقر 31 سهمًا دون تغيير.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

تصدر سهم «الدلتا للسكر» الارتفاعات بنسبة 6.97%، ليبلغ مستوى 17 جنيه، تلاه سهم «سماد مصر (ايجيفرت)» بنسبة 6.62% عند سعر 14.17 جنيه، وحل بالمركز الثالث سهم «الاسماعيلية مصر للدواجن» مرتفعًا بنحو 6.5%، بالغًا مستوى 8.53 جنيه.

الأسهم الأكثر انخفاضًا

وجاء سهم «الشمس للاسكان والتعمير» الأكثر انخفاضًا، بنسبة 9.9% ليتراجع عند سعر 17.89 جنيه، تلاه سهم «اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية» بنسبة 9.23% عند مستوى 36.67 جنيه، وحلّ ثالثًا سهم «المنصورة للدواجن» بنسبة 8.9% متراجعًا عند مستوى 2.15 جنيهًا.

رأس المال السوقي

وفيما يخص تعاملات المستثمرين، خلال جلسة اليوم، اتجهت تعاملات الأجانب والمصريين للشراء بصافي 10.5 مليون جنيه للأجانب، و15.06 مليون جنيه للمصريين، فيما اتجهت تعاملات العرب للبيع بصافي 25.577 مليون جنيه، واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 732.996 مليار جنيه، بخسائر 3.2 مليار جنيه.