نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الدور الثاني 2021.. بالرابط واللينك

يبحث الكثيرون عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الدور الثاني 2021، لاسيما بعد اعتماد أ. د. محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، صباح اليوم الثلاثاء، نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الدور الثاني 2021.

وأعلنت مشيخة الأزهر، رسمياً اليوم، نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الدور الثاني 2021، بلغت نسبة النجاح العامة في نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية، 99.68%، من إجمالى عدد المتقدمين للامتحان وعددهم ‏‏138000 طالب وطالبة.

نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الدور الثاني 2021

وأكد وكيل الأزهر خلال إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الدور الثاني 2021، أن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الدور الثاني 2021، شهدت تفوقًا للفتيات على البنين في الشهادة الابتدائية، حيث بلغت ‏نسبة النجاح في الفتيات 99.77%، ‏وعددهن 65323 طالبة، في حين بلغت نسبة البنين ‏‏99.60%، وعددهم 72454 طالبًا.

تحديد موعد بدء امتحانات العائدين من الخارج

من ناحية أخرى، بخلاف نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الدور الثاني 2021، وافق الأستاذ الدكتور سلامة جمعة داود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن تبدأ امتحانات مسابقة قبول الطلاب العائدين من الخارج للعام الدراسي 2021/ 2022م يوم الثلاثاء الموافق 14/ 9/ 2021م

أوضح قطاع المعاهد الأزهرية أنه تم فتح باب التقدم إلكترونيًا بتاريخ 5/ 8/ 2021م وينتهى في 31/ 8/ 2021م

وقد تقرر عقد الامتحانات بمقر الإدارة المركزية للامتحانات على العنوان التالي:

( 10 شارع أحمد أبو العلا – محطة ثروت – شارع مصطفى النحاس – مدينة نصر – القاهرة)، وذلك في تمام الساعة الثامنة صباحًا.

وأهابت الإدارة العامة لشؤون الطلاب بالإدارة المركزية للامتحانات بالسادة أولياء الأمور بمتابعة حالة الطالب باستمرار على نفس رابط التقدم هنا، وعلى ولى الأمر متابعة إصدار أرقام الجلوس وطباعتها على الموقع، كما يجب إحضار أصل المستندات للاطلاع وصورة ضوئية منها في حافظة.

المستندات المطلوبة لامتحانات العائدين من الخارج

1- آخر شهادة دراسية للطالب موثقة من الخارجية المصرية.

2- شهادة ميلاد حديثة للطالب.

3- جواز سفر الطالب.

4- تاريخ دخول جمهورية مصر العربية (مبين بجواز السفر)

5- بطاقة الأب.

وفي حالة عدم وجود الأب يلزم:

1- توكيل خاص ولاية تعليمية أو قرار وصاية

2- بطاقة من صدر التوكيل باسمه أو بطاقة الوصى على الأولاد