رئيس قطاع المعاهد يزف بشرى سارة عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

يترقب طلاب الثانوية الأزهرية وأولياء الأمور موعد إعلان ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، لاسيما وأن عملية التصحيح قاربت على الانتهاء في 16 مركز تصحيح على مستوى الجمهورية، إذ بدأت بعد انتهاء الامتحانات في أول أغسطس الجاري، ومن المقرر بدء عملية رصد الدرجات فور الانتهاء من التصحيح، على أن يجرى إعلان النتيجة رسميًا عبر موقع بوابة الأزهر خلال أيام.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

وقال الدكتور سلامة جمعة داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن أعمال التصحيح لا تزال جارية، موضحًا أنها قاربت على الانتهاء، وأن الجميع يعلمون على قدم وساق للانتهاء من التصحيح و إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 في أقرب وقت.

وبخصوص موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 أوضح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية في تصريح خاص لـ«الوطن» أن يوم الأحد المقبل «ستتضح الرؤية وسيكون هناك بيانات ومعلومات وافية» بحسب تعبيره، كما أشار إلى أن النتيجة «مبشرة ومطمئنة».

وأكد الدكتور سلامة داوود أنه لا توجد مؤشرات نهائية حتى الآن، ولا توجد معلومات أكيدة ليدلى بها بخصوص نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، كما عاود التأكيد على أنه بحلول الأحد المقبل 15 أغسطس ستكون الرؤية اتضحت بخصوص المعلومات والبيانات المتعلقة بالتصحيح ونتيجة الثانوية الأزهرية.

رابط الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

وبخصوص رابط الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 فإنه من المقرر إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 عبر رابط موقع بوابة الأزهر من هنـــا

رصد درجات الثانوية الأزهرية 2021

ومن المقرر، أن ترسل المناطق الأزهرية في مختلف محافظات الجمهورية أوراق الإجابات الخاصة بامتحانات الثانوية الأزهرية 2021 في كل المواد إلى الكنترول الرئيسي للثانوية الأزهرية في مدينة نصر، ثم بعد استلام أوراق الإجابات المدون عليها درجات الطلاب تبدأ عملية الرصد التي تشمل أيضا صياغة بيان أسماء أوائل الثانوية الأزهرية ثم الطلاب الناجحين والطلاب الراسبين تميهدًا لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2021.

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية أن طلاب الثانوية الأزهرية بلغ 113 ألفا و473 طالبا وطالبة هذا العام مقسيمن إلى 74 ألفا و754 طالبا وطالبا بالقسم الأدبي، و38 ألف و719 طالبا وطالبة في القسم العلمي، والذين من المفترض أنهم خاضوا امتحانات الثانوية الأزهرية 2021، في 609 لجنة على مستوى الجمهورية.