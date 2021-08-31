قتل زوجته وانتحر من الخامس.. خلافات مالية وراء حادث مدينة نصر

كشفت التحقيقات في واقعة قيام موظف سابق بـ«قتل زوجته» بطلق خرطوش وانتحاره بالقفز من الطابق الخامس، في دائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، عن أن خلافات مالية بين الزوجين أدت إلى نشوب مشادة كلامية تطورت إلى إطلاق الزوج النار من بندقية خرطوش على زوجته، أدت إلى وفاتها في الحال.

وأضافت التحقيقات أن الزوج لم يستوعب ما ارتكبه، فذهب إلى بلكونة الشقة، وقفز من الطابق الخامس ليسقط قتيلاً على الفور، وقررت النيابة العامة استعجال تقرير الطب الشرعي الخاص بوفاة الزوجين، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها النهائية حول الواقعة وملابساتها.

تقرير الطب الشرعي

كشف تقرير الطب الشرعي المبدئي الخاص بسبب وفاة «فاطمة.ح» ربة منزل، عن أنها في العقد الرابع من العمر وكانت ترتدي كامل ملابسها عند الوفاة، كما تبين إصابتها بطلق خرطوش في الرأس ما أسفر عن تهشم عظام الجمجمة ونزيف حاد أدى إلى الوفاة.

وأوضح تقرير الطب الشرعي الخاص بسبب وفاة الزوج المدعو «عبد المنعم .خ» أنه في العقد الخامس من العمر ويرتدي كامل ملابسه كذلك، وتبين من خلال الصفة التشريحية أنه مصاب بتهشم عظام الجمجمة وكسر في مناطق متفرقة من الجسم، وتم أخذ عينات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للكشف عن تحليل المخدرات.

بداية الواقعة

الواقعة بدأت بتلقي المقدم أحمد عبده أنور نائب مأمور قسم شرطة ثالث مدينة نصر، بلاغًا من الأهالي بمصرع شخص إثر سقوطه من الطابق الخامس بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثته أسفل العقار المقيم به وسط بركة من الدماء، وبالصعود إلى شقة المتوفى لمعاينة مسرح الواقعة، تبين العثور علي جثة زوجته مصابة بطلق خرطوش في الرأس، كما عثر على بندقية خرطوش.

نقل الجثتين إلى مشرحة زينهم

وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، واستدعاء ابنة الزوجين، الشاهدة علي الواقعة، لسماع أقوالها.