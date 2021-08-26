زوج يقتل زوجته ويطعن ابنته وينتحر شنقا لخلافات أسرية بالمحلة الكبرى

شهدت منطقة الرجبي بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، منذ قليل، قيام زوج بذبح زوجته وطعن ابنته بـ«سكين»، ثم انتحاره شنقًا بواسطة حبل مثبت مكان مروحة السقف، ونُقلت الجثتان إلى المشرحة، والطفلة المصابة إلى قسم الطوارىء بمستشفى المحلة العام حيث ترقد بين الموت والحياة.

الزوج يقتل زوجته ويطعن ابنته بسكين بالمحلة

وأصدر المستشار عماد سالم المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، توجيهاته إلي رئيس نيابة أول المحلة، بانتقال فريق من أعضاء النيابة العامة إلى موقع الحادث لمعاينة مكان الجريمة والأدوات المستخدمة، والدفع بخبراء من الأدلة الجنائية لرفع البصمات وسماع أقوال شهود عيان.

كما شدد المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية في تعليماته، بضرورة سماع أقوال أسرة الزوجة الضحية والجيران، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة والتصريح بدفن الجثتين وعرضهما علي الطب الشرعي.

تفاصيل الحادث في واقعة الخلاف الأسري وانتحار الزوج

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقى إخطارًا من العميد أشرف المعداوي مأمور قسم أول المحلة، بورود بلاغ من شرطة النجدة من أهالي منطقة الرجبي بدائرة القسم، يفيد بسماعهم مشادات كلامية وتراشق بالألفاظ والسباب بين أفرد أسرة انتهت بانتحار الزوج محمد السيد، 55 سنة، شنقًا بواسطة حبل مثبت بـ«جنش» سقف مروحة السقف بغرفة نومه، عقب ذبجه لزوجته «إلهام.م»، 49 سنة، والتعدي على ابنته بطعنات «سكين» برقبتها وصدرها.

وانتقل الرائد معاذ الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة أول المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

أزمة مالية وراء الخلافات الزوجية ووقوع الحادث البشع

وكشفت التحريات الأمنية وجود خلافات أسرية بين الزوجين، خاصة عقب عودة الزوج من رحلة عمل بالدولة الإمارات إلى مصر، ومروره بأزمات مالية متوالية تسببت في نشوب صراع أسري مع زوجته.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بتشريح الجثتين ودفنهما بمعرفة أسرتيهما.