ضبط 3 أشخاص في المنيا بحوزتهم 36 قطعة أثرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص بالمنيا بحوزتهم 36 قطعة أثرية، إذ أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السياحة والآثار بالمنيا بقطاع شرطة السياحة والآثار حيازة (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة المنيا) لبعض القطع الأثرية بمسكنه بقصد الاتجار.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.

حيازة قطع أثرية بقصد الاتجار والتربح

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع مديرية أمن المنيا جرى استهداف مسكن المتهم المشار إليه وأمكن ضبطه وبصحبته ( إثنان آخران – لهما معلومات جنائية) وبحوزتهم عدد (36 قطعة يشتبه فى أثريتها).

اعترافات المتهمين

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للقطع الأثرية المضبوطة بقصد الاتجار والتربح، وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأثريتها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.