الشرطة: القبض على شخصين بحوزتهما كمية من المخدرات بقصد الإتجار بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط شخصين بدائرة مركز شرطة أطفيح، بعد ورود معلومات وتحريات لقطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة تفيد بممارستهما نشاطا إجراميا من خلال الإتجار في المواد المخدرة بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من ضبطهما حال استقلالهما سيارة ملاكي قيادة وملك أحدهما، وبحوزتهما «طبنجة- عدد من الطلقات– كمية من مخدر الحشيش- سلاح أبيض- مبلغ مالي- 5 هواتف محمولة»، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري لحماية نشاطهما الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما، والهواتف المحمولة والسيارة للاتصال والترويج لعملائهما، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة بقصد الإتجار.