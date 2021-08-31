افتتاح أول غرفة خدمات طبية لمرضى القدم السكري في أسيوط

افتتح اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، يرافقه الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، اليوم الثلاثاء، أول غرفة لتقديم الخدمات الطبية والرعاية والتوعية لمرضى القدم السكري غير القادرين بصعيد مصر بالمجان، وذلك بمستشفى طب الازهر الجامعي في أسيوط، ضمن مبادرة «قدم صحيح»، التي أطلقتها مؤسسة «صناع الخير للتنمية»، بالتعاون مع جامعة الأزهر، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، وبإشراف وزيرة التضامن الاجتماعي، وفي إطار فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتوفير الخدمات الطبية للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجاً.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى عبده شتات، عميد كلية طب الازهر بأسيوط، والدكتور شريف مطاوع، مدير عام المستشفى، وهاني عبد الفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة «صناع الخير»، والدكتور أحمد صالح، مسئول القطاع الطبي بالمؤسسة، وأيمن محروس، رئيس حي شرق أسيوط، ونفيسة عبد السلام، مسئول المشاركة المجتمعية لمبادرة «حياة كريمة» بأسيوط، وعدد كبير من قيادات وأساتذة جامعة الأزهر بأسيوط.

محافظ أسيوط يتابع تقديم العلاج لمرضى القدم السكري

وعقب الافتتاح، تفقد المحافظ ومرافقوه غرفة رعاية مرضى القدم السكري، واستمع إلى شرح من عميد كلية الطب لإنشاء الغرفة بمستشفيات طب الأزهر بأسيوط، ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين جامعة الأزهر ومؤسسة «صناع الخير»، الذي يتضمن تعاون الجهتين في تقديم خدمات طبية ذات جودة وبالمجان تماماً لمرضى القدم السكري غير القادرين، مما يدعم الحماية من بتر القدم، وتنظيم حملات موسعة للتوعية بطرق الوقاية من الإصابة بالقدم السكري، والحماية من بتر القدم السكري، من خلال تجهيز الغرفة، والإعداد الجيد لإطلاق حملات التوعية الموسعة، كما اطمأن المحافظ ومرافقوه على الحالة الصحية للمرضى المتواجدين بالغرفة، وتابع تقديم العلاج والدعم لهم.

ندوة توعية عن طرق الوقاية من القدم السكري

كما شارك محافظ أسيوط ونائب رئيس جامعة الأزهر في الندوة التوعوية، بعنوان «طرق الوقاية من مرض القدم السكري»، التي يتم تنظيمها ضمن فعاليات المبادرة، وأشاد المحافظ، خلال كلمته، بجهود جامعة الأزهر في دعم القطاع الصحي بالمحافظة، والمشاركة في فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، خاصةً التعاون المثمر مع مؤسسة «صناع الخير»، لافتتاح غرفة رعاية مرضى القدم السكري بمستشفيات جامعة الأزهر، لتقديم الخدمات الطبية بالمجان لأهالي المحافظة.

ولفت المحافظ إلى التعاون بين المحافظة وفرع جامعة الأزهر بأسيوط، ومديرية الصحة، في تنظيم القوافل الطبية التي استهدفت عدداً من القرى الأكثر احتياجاً، موجهاً الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإطلاقه مبادرة «حياة كريمة»، بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة.

ومن جانبه، وجه نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي الشكر إلى محافظ أسيوط، وإلى مؤسسة «صناع الخير»، على الدعم والتعاون المستمر لإنجاح المبادرات الرئاسية في كافة القطاعات، خاصةً قطاع الصحة، ونقل تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلى محافظ أسيوط وكافة الحضور والقائمين على الفعالية، كما نقل تحيات الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، لحضور الندوة.