محافظ أسيوط يعتمد نتيجة امتحانات الدور الثاني للإعدادية

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 / 2021، اليوم، بنسبة نجاح 74.6% ونتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 66.68% ونتيجة الدور الثاني للشهادة الاعدادية للصم وضعاف السمع بنسة 93.75% ونتيجة الدور الثاني للشهادة الاعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 100%

تهنئة المحافظ للناجحين

وقدم محافظ أسيوط التهنئة لجميع الطلاب الناجحين ووجههم إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد لتحصيل أعلى الدرجات وتحقيق النجاح متمنيا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية.

كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم معربا عن تقديره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم مشيراً إلى أهمية دور التربية والتعليم في تخريج أجيال واعدة موجهًا إلى استمرار بذل الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح.

عدد الطلاب

من جانبه أوضح محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إن عدد الطلاب المقيدين بالدور الثاني للشهادة الاعدادية العامة نظامي ووافدين ومنازل 18323 طالبا، حضر منهم 16197 طالبا، ونجح منهم 13250 طالبا، بنسبة نجاح 74.6% لتصبح نتيجة الدورين معا 93.7% وفي الشهادة المهنية بلغ عدد المتقدمين للامتحان نظامي ومنازل 2548 طالبا نجح منهم 1699 طالبا بنسبة نجاح 66.68% لتصبح نتيجة الدورين معا 91.99% وفي الشهادة الاعدادية للصم وضعاف السمع تقدم 16 طالبا للامتحان نجح منهم 15 بنسبة 93.75% وفي الشهادة الاعدادية للمكفوفين تقدم 3 طلاب مقيدين ونجحوا جميعا بنسبة نجاح 100%.

نسبة النجاح فى الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الاول بلغت 73.75 %

جدير بالذكر أن محافظ أسيوط اعتمد نتيجة امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/2021 في 23 يونيو الماضي بنسبة نجاح بلغت 73.75 % لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين في الاعدادية العامة ونسبة بلغت 89.68 % للإعدادية المهنية فضلا عن نسبة نجاح الطلاب المكفوفين بلغت 50 % والطلاب الصم وضعاف السمع نسبة 71 %.