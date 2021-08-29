محافظ أسيوط: نسعى لمواكبة التطور في مختلف البرامج التعليمية

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور منصور كباش بعد توليه منصب رئيس جامعة سفنكس الخاصة بأسيوط الجديدة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات، في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية، بأهمية أن تعمل كل المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمعية، بروح الفريق الواحد من أجل الدفع بالخطط التنموية، استكمالًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور نائب رئيس جامعة سفنكس، حيث هنأ محافظ أسيوط الدكتور منصور الكباش بتوليه منصب رئيس جامعة سفنكس الخاصة بأسيوط الجديدة معربًا عن تقديره للدور الذي تقوم به المؤسسات التعليمية الأكاديمية داخل محافظة أسيوط، والذي يمثل موردا مهما، وميزة تنافسية تمتلكها المحافظة، مرحبًا بإقامة أواصر تعاون مع كل المؤسسات العلمية والبحثية الحكومية والخاصة، بما يهدف إلى إثراء الحركة العلمية، وفتح آفاق جديدة للعمل، ومواكبة التطور الجاري في مختلف البرامج التعليمية والأنشطة البحثية.

وأشار إلى أن إنشاء جامعات جديدة، يهدف إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي بالمحافظة، وتوفير التخصصات العلمية، لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع

تعاون مشترك بين جامعة سفنكس ومحافظة أسيوط

وأكد رئيس جامعة سفنكس، أن الجامعة ترحب بالتعاون والعمل المشترك مع محافظة أسيوط، موضحًا أن جامعة سفنكس، بدأت بالفعل الدراسة بكليات الهندسة وكلية طب الفم والأسنان، والعلاج الطبيعى، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وكلية الصيدلة، لافتا إلى توافر الرؤى والأهداف المشتركة بين الجامعة والمحافظة، التي تهدف جميعها لخدمة المجتمع، والنهوض به في مختلف المجالات، ودعم تنفيذ الإستراتجية التنموية للمحافظة، من ناحية تفعيل دور البحث العلمي في خدمة المجتمع.