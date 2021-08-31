«التعليم العالي»: كليات العلوم لها فرص واعدة في سوق العمل

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن تخصص كليات العلوم في الجامعات المصرية مهم جدًا، ويحتاجه سوق العمل، في مصر والإقليم والدولة، وخريجيها يحصلون على جوائز نوبل، وهناك فرص واعدة لخريجيها، وهناك برامج دراسية جديدة في الجامعات الحكومية من المهم أن يهتم بها الطلبة في الفترة المقبلة.

جميع الكليات متاحة أمام الطلبة

وأضاف «عبدالغفار»، في مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع برنامج «اليوم»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، اليوم الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن جميع الكليات متاحة أمام طلبة الثانوية العامة، والطالب لديه فرصة للنقاش مع أهله، ويحدد اختياراته وما يرغب فيه، موضحًا أن بعض كليات الهندسة دخلت في المرحلة الثانية من التنسيق، وكليات الحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي، والتخطيط العمراني، والجامعات التكنولوجية، وهذا يعتبر مسارًا مهمًا من المسارات التي دعمتها الدولة في الفترة الأخيرة، وهذا النوع يمنح درجة البكالريوس في تخصصات مهمة جدًا يحتاجها سوق العمل، إضافة إلى التدريب العملي الذي يحصل عليه الطالب.

تخصصات مهمة في الجامعات التكنولوجية

وتابع المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن السوق المصري في ظل التحول الرقمي، يحتاج إلى تخصصات الجامعات التكنولوجية، إضافة إلى أن السوق الدولي والعالمي يحتاج إلى ذلك أيضًا، مناشدًا الطلاب أن يطلعوا على المواقع الإلكترونية للجامعات ليعرف البرامج التعليمية الموجودة بها، مشيرًا إلى أن عدد الكليات الحكومية حاليًا وصل إلى 495 كلية، وهذا عدد ضخم جدًا، وبها برامج فريدة، وأضيفت إليها تخصصات جديدة بحكم احتياج سوق العمل، مناشدًا الطلاب وذويهم أيضًا عدم التركيز على التخصصات التقليدية والمعروفة والمعتادة، والتفكير بشكل مختلف، وأين سيذهبون بعد التعليم الجامعي.