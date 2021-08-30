«التعليم العالي» تكشف سبب انخفاض الحد الأدنى للقبول بجامعة الملك سلمان

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الحد الأدنى للتقديم للجامعات الخاصة والأهلية، اختلف عن العام الماضي، بعد هبوط الحد الأدنى لقبول الطلاب في تنسيق الكليات الحكومية، والمطلوب من طلاب الثانوية، الدخول على موقع تنسيق الكليات الخاصة، غدًا بعد الساعة الخامسة ظهرًا «الساعة الخامسة بعد الظهر، سيفتح موقع تنسيق الطلاب في الجامعات الخاصة»

فروع جامعة الملك سلمان

وأضاف «عبدالغفار»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء DMC» المذاع على قناة «DMC» الفضائية، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، اليوم الاثنين، أنه بالنسبة لجامعة الملك سلمان، فهي جامعة أهلية لها فروع في مدينة الطور، ورأس سدر، وهي من الجامعات البعيدة جغرافيًا، ولذلك فإنها لها ميزة وهي القبول بمجموع أقل من الجامعات الأخرى، وبعض الطلاب يقل مجموعة درجة أو درجتين في المائة، وهذا يتيح لهم الالتحاق بالكلية التي يرغبون فيها.

وكشف المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات الأهلية هي «العلمين، الجلالة، الملك سلمان»، وهي لها موقع إلكتروني خاص بها، واختبارات قدرات، وتعتمد على الاختبار الإلكتروني الموحد، إضافة إلى مجموع الثانوية العامة.

القبول بالجامعات الخاصة والأهلية

وأشار إلى أن القبول في الجامعات الخاصة يعتمد على مجموع الطالب فقط، على عكس الجامعات الأهلية التي تعتمد على نتيجة الاختبار الإلكتروني الموحد، ومجموع الثانوية، مشددًا على أن الطلبة الراغبين في الالتحاق بجامعة خاصة أمامهم أسبوعًا للتقديم.

هذا، وأقر المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، اليوم، أثناء اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعضوية الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة ورؤساء الجامعات، خلال الاجتماع الدوري للمجلس في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر، تنسيق كلية الطب البيطري 2021 في الجامعات الخاصة و الأهلية للعام الجامعي المقبل.