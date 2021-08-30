«المجموع مش كل حاجة».. 10 رسائل لوزير التعليم العالي لطلاب الثانوية

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رسائل طمأنة لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة 2021، حول تنسيق القبول بالجامعات هذا العام، إضافة للعديد من الرسائل الأخرى التي أدلى بها ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، الأحد.

وفي هذا الصدد تستعرض جريدة «الوطن»، رسائل وزير التعليم العالي لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، وذلك من خلال النقاط التالية:

1. أحنا في مكتب التنسيق بنكون أسعد ما يكون عندما نلتقي مع رغبات الطلاب وأولياء الأمور بحالة من الارتياح.

2. معدل انخفاض في الحدود الدنيا للمرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات هو 37.5

3. المجموع العالي مش كل حاجة، والامتحان مش معمول عشان الدرجة النهائية، ده مجرد قياس درجة تحصيل الطلاب.

4. هناك توجيهات من الرئيس السيسي منذ أكثر من 6 أعوام، بشأن توفير أماكن في الجامعات، ومنصات تعليمية، طبقاً للمحافظات المختلفة، والتخصصات الجديدة، والتنويع في عملية التعليم، سواء كان التعليم الحكومي أو التعليم الخاص، أو التعليم الدولي، أو التعليم الأهلي، أو التعليم التكنولوجي.

5. الوزارة تتوسع في البرامج البينية والبرامج التي تحتاج إلى السوق العالمي، وتحاكي الثروة الصناعية الرابعة، ووظائف المستقبل خلال 40 عاماً في المستقبل.

6. الطالب المصري وأسرته لديهم اقتناع بالكليات الدارجة والمتعارف عليها فقط وسيستمر هذا الأمر كثقافة متوارثة عبر الأجيال ونحاول تغييره.

7. نحاول تغيير مفاهيم الأسرة المصرية عن الكليات ووظائف المستقبل، ومنتظرين تغيير ثقافة الأسرة المصرية والطالب المصري حول الكليات.

8. فتح جامعة أهلية جديدة وهي جامعة المنصورة الدولية الأهلية الجديدة في مدينة المنصورة الجديدة، والتي تم إنشائها على نفس سياق جامعة الجلالة وجامعة سلمان وجامعة العلمين.

9. نتيجة الثانوية العامة وشهادة المعادلة تمثل 70% من فرصة دخول الطالب بالجامعة، ولكن هناك 30% تحسب في اختبارات اللغة، والتفكير النقدي والمنطقي، واختبار القطاع الذي سيختاره.

10. الجامعات الأهلية بها تنسيق داخلي، واليوم الاثنين سيتم الاتفاق على الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة.