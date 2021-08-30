رئيس التحرير

محمود مسلم

«التعليم العالي»: تنسيق الجامعات الأهلية 2021 «إلكتروني»

كتب:

كريم روماني
06:49 م | الإثنين 30 أغسطس 2021
الجامعات الأهلية

الجامعات الأهلية

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تنسيق الجامعات الأهلية وهي جامعة الملك سلمان وجامعة الجلالة وجامعة العلمين وجامعة المنصورة الجديدة، يعتمد على المجموع الاعتباري للطالب، والذي يحسب على أساس مجموع الطالب في الشهادة الثانوية، بالإضافة إلى مجموع الطالب في الاختبار الإلكتروني الموحد.

«التعليم العالي»: تنسيق الجامعات الأهلية إلكترونيًا 

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن تنسيق الجامعات الأهلية يجرى إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني للقبول بهذه الجامعات، مؤكدة أنه جرى إعلان الحد الأدنى للجامعات الخاصة.

يذكر أن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية أعلن الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك في اجتماعه ابحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

 

اقرأ المزيد:

بعد قليل.. إعلان تنسيق الجامعات الخاصة 2021

موعد إعلان تنسيق الجامعات الخاصة 2021.. النتيجة الإثنين المقبل

تعرف على مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة 2022

رابط موقع تنسيق الجامعات الخاصة 2021-2022.. «على 4 مراحل»

تعرف على مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة 2021

كل ما تريد معرفته عن تنسيق الجامعات الخاصة: 4 مراحل