«التعليم العالي»: تنسيق الجامعات الأهلية 2021 «إلكتروني»

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تنسيق الجامعات الأهلية وهي جامعة الملك سلمان وجامعة الجلالة وجامعة العلمين وجامعة المنصورة الجديدة، يعتمد على المجموع الاعتباري للطالب، والذي يحسب على أساس مجموع الطالب في الشهادة الثانوية، بالإضافة إلى مجموع الطالب في الاختبار الإلكتروني الموحد.

«التعليم العالي»: تنسيق الجامعات الأهلية إلكترونيًا

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن تنسيق الجامعات الأهلية يجرى إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني للقبول بهذه الجامعات، مؤكدة أنه جرى إعلان الحد الأدنى للجامعات الخاصة.

يذكر أن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية أعلن الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك في اجتماعه ابحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.