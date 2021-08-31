سبيد ميديكال توضح حقيقة صفقة الاستحواذ على برايم سبيد

أثار قرار مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال، بالتراجع عن استحواذ الشركة على برايم سبيد للرعاية الصحية الكثير من التساؤلات، خاصة بعد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية إيقاف التعامل على أسهم شركة سبيد ميديكال، وهو ما تكشف عن تفاصيله «الوطن»، في السطور التالية.

البداية كانت عندما أعلنت شركة سبيد ميديكال، عن دعوة مجلس إدارتها للانعقاد يوم الخميس 26 أغسطس 2012، وذلك لمناقشة اتخاذ قرار نهائي بشأن الاستحواذ على شركة برايم سبيد للرعاية الصحية.

واتخذ مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال، قراراً في اجتماع 26 أغسطس الجاري، بالعدول عن إتمام عملية الاستحواذ على شركة برايم سبيد للرعاية الصحية.

وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر يوم الخميس 26 أغسطس، إن مجلس الإدارة قرر الاكتفاء بحصة الملكية الحالية البالغة 30% من شركة برايم سبيد للرعاية الصحية.

إلغاء عقد الاستحواذ

وكشفت شركة سبيد ميديكال، عن بعض المستجدات بشأن مقالة منشورة في بعض المواقع الإلكترونية، والخاصة بشكوى أحد المساهمين ضد الشركة بالإعلان عن الاستحواذ على 100% من برايم سبيد للرعاية الصحية في 31 مارس 2021.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية، أنه تم توقيع عقد استحواذ بعد اجتماع مجلس الإدارة في 31 مارس الماضي، على شركة برايم سبيد للرعاية الصحية من جانب الشركة.

وتابعت، وبسبب اعتراض الهيئة العامة للرقابة المالية على القيمة بعدها بيوم عمل واحد أصبح العقد كأن لم يكن، لتضمنه قيمة مرفوضة غير معتمدة من الرقابة المالية، ما يعني أن معلومة عدم الاستحواذ على كامل الشركة معروفة لجميع المتعاملين بصورة واضحة.

موقف أعضاء مجلس الإدارة

وفيما يتعلق بأعضاء مجلس الإدارة، أوضحت شركة ميديكال في بيانها أنهم غير ممنوعين من السفر، ويتواجد رئيس مجلس الإدارة في إجازته السنوية بالولايات المتحدة الأمريكية منذ 23 أغسطس الجاري، ويصل اليوم 31 أغسطس 2021.

وأكدت الشركة، أنها تحتفط بالحق في اتخاذ الإجراءات القانونية بشقيها الجنائي والمدني ضد كل من تسول له نفسه التشهر بالشركة بغرض التأثير على سمعتها أو مساهميها، بحسب بيانها.

إيقاف التداول على أسهم الشركة

وقررت الهيئة العامة للرقابة المالية إيقاف التعامل على أسهم شركة سبيد ميديكال، وقالت الهيئة في بيان لبورصة مصر، إن ذلك لحين قيام الشركة بالرد على استفسارات الهيئة بشأن صفقة الاستحواذ على شركة برايم سبيد.

أرباح سبيد ميديكال

وحققت شركة سبيد ميديكال أرباحاً بلغت 108.07 مليون جنيه في الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقارنة مع أرباح بلغت 21.24 مليون جنيه، أرباحاً في الفترة المقارنة من 2020.

فيما ارتفعت إيرادات الشركة إلى 175.06 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقارنة مع إيرادات بلغت 59.1 مليون جنيه في النصف المقارن من 2020.