رئيس جامعة الأقصر يتابع إجراءات الأمن والسلامة بكلية الطب

قام الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الثلاثاء، بجولة داخل كلية الطب، لمتابعة مدى تطبيق إجراءات الأمن والسلامة المهنية بالكلية، في مدينة طيبة الجديدة، شمال محافظة الأقصر، ورافقه في الجولة كل من الدكتور حمدي حسين، عميد كلية الطب، وجمال سيد، أمين الجامعة المساعد، ويحيى أحمد، مدير العلاقات العامة بالجامعة، وعدد من مسؤولي الأمن والسلامة المهنية بجامعة الأقصر، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

رئيس جامعة الأقصر يُتابع تطبيق إجراءات الأمن والسلامة المهنية بكلية الطب

وخلال جولته الميدانية، تابع الدكتور محمد محجوب عزوز مدى تطبيق إجراءات الأمن والسلامة المهنية في كلية الطب بجامعة الأقصر، والتي تتمثل في مراجعة مسارات الاتجاهات، ونقاط الإخلاء لحالات الطوارئ، وعن إعداد خطة الطوارئ، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع حدوث الأزمات والكوارث، تمهيداً لاعتماد لجنة الأمن والسلامة من قبل المجلس الأعلى للجامعات المصرية لكلية الطب.

وفي نهاية الجولة، اجتمع الدكتور «عزوز» مع مسؤولي الأمن والسلامة المهنية بجامعة الأقصر، حيث ناقش استعدادات الجامعة لتنفيذ خطة إخلاء الطوارئ، مع ضرورة إجراء تدريب عملي للطلاب بكيفية للتعامل مع جميع الأزمات، وطرق التصرف السريع والآمن والفعال للخروج من المباني في حالة حدوث أو وقوع أي حادث، مع تحديد دور ومسؤولية كل قائد وفرد، وكيفية التصرف في الوقت المناسب.

رئيس الجامعة يُشدد على نشر الوعي الثقافي في إدارة الكوارث

كما شدد رئيس الجامعة على أهمية التدريب بشكل مستمر لنشر الوعي الثقافي في إدارة الكوارث والأزمات بين الطلاب، مع تجهيز منظومة كاملة الكشف والإنذار المبكر عن أي وقائع قد تحدث، ضرورة توفير أجهزة ومعدات الإطفاء والإنقاذ في حالات الطوارئ، وضرورة تجهيز غرفة عمليات مجهزة لإدارة الأزمات والكوارث على أن يتم تزويدها بأجهزة الاتصال المناسبة.