متى ينتهي مفعول لقاح كورونا من الجسم؟.. خبير يجيب

لم يعد الحصول على لقاح كورونا رفاهية، بل أضحى ضرورة حتمية لما يمثله من تأثير على صحة المواطنين، خاصة مع دخول الموجة الرابعة لفيروس كورونا، وظهور متحور «دلتا بلس» وارتفاع عدد الإصابات، وتساؤل كثيرون عن مدى فاعلية لقاح كورونا، حيث أكد الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة كلية الطب جامعة عين شمس، أنّ فاعلية لقاح كورونا تتراوح بين 9 أشهر إلى سنة، وجميع اللقاحات لها عمر افتراضي لا يزيد عن عام واحد.

وأضاف عقبة لـ«الوطن»، أنّ اللقاح يدخل في خلايا الجسم التي تتصدى لأي فيروسات دخيلة، حيث يتكون الجهاز المناعي من مجموعة من الخلايا البائية والتائية التي تعمل لكسب مناعة مضافة للجهاز المناعي.

وظائف الخلايا التائية والبائية

وظائف الخلايا البائية:

أوضح عقبة وظائف الخلايا البائية، قائلا إنّها هي نوع من خلايا الدم البيضاء التي تنشط جهاز المناعة، والأجسام المضادة للتصدي للفيروسات، ولها دور رئيسي في الجسم، حيث تحتفظ ببصمة الفيروس، ما يعنى أنّه حال مواجهة الفيروس لنفس الشخص تتصدى له وبفاعلية أعلى، ومسؤولة عن إفراز الأجسام المضادة للفيروس لمحاربة مسببات الأمراض، مثل الفيروسات والبكتيريا، وتوجد في نخاع العظام.

وظائف الخلايا التائية:

وتابع رئيس قسم المناعة كلية الطب جامعة عين شمس، أنّ الخلايا التائية مكون رئيسي في جهاز المناعة، تساعد على تكوين تمايز أو تحول الخلايا البائية، ما ينتج عنها بلازما تتصدى للفيروسات المختلفة، إضافة إلى وجود الخلايا البلعمية التي تؤدي دورًا في قتل العديد من الالتهابات المزمنة في جسم الإنسان، وتقضي على الخلايا المصابة بفيروسات أو العدوي خارج الخلوية والإصابات الفطرية، وعند أخذ لقاح كورونا تزيد وظائف الخلايا البائية والتائية معا لتصدى للفيروسات الدخليلة «كورونا».

عقبة: حال استمرار كورونا سيتم التطعيم المواطنين سنويا

وأشار رئيس قسم المناعة، إلى أنّه بعد نهاية فاعلية اللقاح يعود الجهاز المناعي لدوره والتصدي للفيروسات التي تهاجم الجسم، ويعود أقوى مما كان عليه، موضحا أنّه لم يتم الاستقرار على تجديد اللقاح سنويًا للمواطنين، وحال استمرار كورونا لسنوات مقبلة سيستمر تطعيم المواطنين، مشددًا على ضرورة التسجيل وأخذ اللقاح لتقليل الأعراض المصاحبة لفيروس كورونا.