الصحة: الحصول على لقاح كورونا من خلال الموقع فقط

نفى مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، رسالة جرى تداولها على بعض «جروبات واتساب» خاصة، بشأن الذهاب إلى مراكز تطعيم لقاح كورونا، بدون التسجيل على موقع لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية.

الصحة: مفيش لقاح من غير التسجيل على الموقع

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه لن يجري الحصول علي لقاح كورونا، دون التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان، مناشدا المواطنين بعدم الانسياق وراء الأخبار أو المنشورات على «فيس بوك»، دون الرجوع إلى المصادر الرسمية للرد عليها.

وفي سياق متصل، طالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين، بضرورة الإسراع في حجز لقاح كورونا، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى، والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من تطعيم أكبر عدد من المواطنين بنهاية العام الجاري، تحسبا لأي طارئ أو موجة متوقعة.

وكانت الرسالة المنتشرة على السوشيال ميديا تنص على: «في حالة عدم إرسال رسالة للمواطن من خلال موقع التسجيل للحصول على لقاح كورونا، عليه الذهاب إلى العيادات الخارجية لمستشفى 6 أكتوبر بالدقي، بجوار المركز الثقافي الروسي، وسوف يتم تطعيمه في نفس الوقت، والعيادات مطبقة جميع الإجراءات الاحترازية المشددة ضد كورونا ويتم التطعيم بلقاح سينوڤاك، ومواعيد العمل تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساء طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة».

ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا في مصر

واكدت تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة والسكان ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا في مصر داخل مستشفيات العزل الصحي علي مستوي محافظات الجمهورية، وشددت الوزارة على رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية.