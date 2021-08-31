هل يتعارض لقاح كورونا مع بنج الأسنان؟.. وزارة الصحة تحسم الجدل

ردت وزارة الصحة، على مجموعة من المنشورات انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية عبر «فيس بوك»ـ تشير إلى وجود تعارض بين بنج الأسنان والتطعيم بلقاح فيروس كورونا، وقام قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان بحسم الجدل القائم، مؤكدا في منشور توعوي أنه لا صحة لما يجري تداوله عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود تعارض بين بنج الأسنان، والتطعيم بلقاح فيروس كورونا.

هل يتعارض التطعيم بلقاح كورونا مع بنج الأسنان؟

وأضاف القطاع الوقائي بوزارة الصحة والسكان، أن أي دواء يجري استخدامه على البشر يمر بأربعة مراحل تحدد فيها خصائص الدواء، وتأثيره والأضرار الجانبية التي تحدث نتيجة تعاطيه، وكذلك التعرف على العقاقير التي قد تتعارض معه، ويجري تدوين تلك النتائج بالمنشورات المرفقة بالدواء، لافتا الى إن هيئة الدواء المصرية تفحص كافة الأدوية واللقاحات المستخدمة محليا، للتأكد من مطابقتها للمعايير العالمية ومدى صلاحيتها.

وتابع القطاع في منشوره: «حتى تاريخه لم تسجل حالة واحدة ثبت فيها أن الملقحين ضد فيروس كورونا قد يعانون من أي أضرار بعد الحقن ببنج الأسنان، وأن أي أعراض جانبية تخضع للأبحاث اللازمة قبل إقرار تداول الدواء».

الصحة تناشد المواطنين بسرعة حجز لقاح كورونا

وفي سياق متصل، ناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين حسب الخطة الموضوعة لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر، وطمأنت الوزارة، المواطنين بأن جميع اللقاحات الموجودة آمنة وفعالة ومجانية للمواطنين المصريين ولغير المصريين المقيمين على أرض مصر.

كما طالبت الوزارة، المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، وأكدت أنها تستمر في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى داخل المستشفات لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية.