الصحة تكشف ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر

قال مصدر مسؤل باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، ان ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر، ستكون في النصف الثاني من شهر سبتمبر، مؤكدا أن هناك زيادة في أعداد اصابات فيروس كورونا، لكن هذه الحالات تتراوح بين المتوسطة والبسيطة.

الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أن الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر، ستكون مختلفة عن الموجات السابقة، مشيرا إلى أن الموجة الرابعة ستكون عدد إصاباتها أكثر من الموجات الأخرى، نظرا لوجود متحور دلتا بلس، مطمئنا المواطنين بشأن المتحور، بأنه ليس الأخطر كما يتوقع البعض، لكنه الأسرع في الانتشار، مشيرا إلى أن الفرد الواحد يستطيع إصابة 8 أشخاص آخرين.

أعراض فيروس كورونا في مصر

وأوضح المصدر، أن أعراض فيروس كورونا لم تتغير منذ انتشار جائحة فيروس كورونا، قائلا إنها تمثل في ارتفاع درجة الحرارة وسيلان الأنف وفقدان حاستي الشم والتذوق وضيق في التنفس، وكحة شديدة، وسعال وحمى وطفح جلدي في بعض الحالات.

وشدد على المواطنين، بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون، والبعد عن المناطق المزدحمة، وعدم التكدس أو لمس أي أسطح.

ووجهت الوزارة رسالة إلى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، بضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى، والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من تطعيم أكبر عدد من المواطنين بنهاية العام الجاري.

وطمانت الوزارة المواطنين بشأن لقاحات كورونا، مؤكدة أن جميع اللقاحات آمنة وفعالة، ولا داعي للقلق، وجميع اللقاحات مجانية للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر.