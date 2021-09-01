أسعار الخضار بسوق العبور اليوم 1 -9-2021.. انخفاض الطماطم

يبحث الكثيرون عن أسعار الخضار بسوق العبور اليوم، باعتباره واحدًا من أرخص أسواق الجملة في مصر، بالإضافة إلى توافر جميع أنواع الخضروات المختلفة بأشكالها وأنواعها المتعددة.

ارتفاع أسعار الفاصوليا 5 جنيهات

واستقرت معظم أصناف الخضروات في سوق العبور، فيما ارتفعت بعض الأنواع مثل الفاصوليا التي وصل سعرها لنحو 25 جنيهًا، مقابل 20 جنيهًا الأسبوع الماضي، والبطاطس التي ارتفعت بقيمة جنيه واحد، لتصل إلى 6.5 جنيه،ـ مقابل 5.5 جنيه الأسبوع الماضي، فيما انخفضت بعض الأنواع الأخرى مثل الطماطم والفلفل، وذلك وفق الأسعار المعلنة على موقع سوق العبور على الانترنت.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها جريدة «الوطن» لقرائها على مدار اليوم، نستعرض أسعار الخضار بسوق العبور اليوم الأربعاء الموافق 1 سبتمبر، ومؤشرات الانخفاض والارتفاع في بعض الأصناف.

أسعار الخضار بسوق العبور اليوم

وبحسب موقع سوق العبور، فقد ارتفع سعر الكيلو جرام من الفاصوليا اليوم بنحو 5 جنيهات، من 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو، مقابل من 10 إلى 20 جنيهًا الأسبوع الماضي، والبطاطس تراوحت ما بين 3 إلى 6.5 جنيهات، مقابل 2 إلى 5.5.

وانخفض سعر الكيلو من الفلفل الألوان اليوم، ليصل إلى 7 جنيهات بدلا من 10 جنيهات، بينما تراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات، فلفل رومي صوب نحو 5 جنيهات، وفلفل حامي بلدي نحو 5 جنيهات، وانخفضت الطماطم أيضا حيث تراوح سعر الكيلو بين 2 إلى 5.1 جنيه، مقابل 2.5 إلى 6 جنيهات الأسبوع الماضي.

استقرار أسعار الباذنجان

واستقرت معظم الأصناف الأخرى حيث سعر كيلو الباذنجان البلدي اليوم، بين 2 إلى 4 جنيهات، بينما الباذنجان الأبيض من 1.5 إلى 3 جنيهات، والرومي من 1.5 إلى 3 جنيهات، تراوح سعر كيلو الملوخية في الأسواق اليوم، بين 1.5 إلى 3 جنيهات.

وسجل سعر البطاطا في الأسواق بين 3.5 إلى 8 جنيهات، ووصل سعر الزيتون التفاحي نحو 30 جنيهًا للكيلو، وزيتون عزيزي لكويد نحو 30 جنيهًا، تراوح سعر الكيلو جرام من اللفت بين 2.5 إلى 4 جنيهات، تراوح سعر كيلو جرام الليمون اليوم، بين 5 إلى 7 جنيهات، وصل سعر الجزر اليوم، إلى 5.5 جنيه للكيلو.

الكوسة بـ5 جنيهات

وتراوح سعر كيلو الكوسة اليوم، بين 3 إلى 5 جنيهات، سجل سعر الثوم الأبيض اليوم، نحو 22 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الخيار البلدي اليوم إلى 5 جنيهات، والخيار الصوب 6 جنيهات للكيلو الواحد.