اللجنة الأولمبية عن خسارة المنتخب من البرازيل: «قدرنا ونصيبنا»

علق شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، على خروج المنتخب المصري لكرة القدم، من أولمبياد طوكيو 2020، بعد الخسارة بهدف دون رد أمام البرازيل، قائلا إن اللاعبين أدوا ما عليهم، وبذلوا الجهد في المباراة، لكن هناك فارق في المستوى بين منتخبي مصر والبرازيل.

«العريان»: كان عندنا أمل في صمود المنتخب أمام البرازيل

وأضاف «العريان»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، اليوم السبت: «حظ أوفر للمنتخب، وكان كلنا أمل لأن في الآخر بتبقى الرياضة مجهود في الملعب، رغم إنهم أعلى مننا في التصنيف، ويعتبروا أقوى مننا، وقيمتهم التسويقية أعلى، لكن كان عندنا أمل إن أولادنا يصمدوا أمامهم».

أمين اللجنة الأولمبية: كان ممكن نتعادل في أي لحظة

وتابع الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية: «كان من الممكن إننا نتعادل في آخر لحظة، ولكن يشاء القدر إننا نخسر بهدف نظيف ونخرج من الدور ربع النهائي، ده نصيبنا في كرة القدم، ودي الرياضة، فيها مكسب وخسارة».

خسارة منتخب مصر أمام البرازيل

وودع منتخب مصر الأولمبي، دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، عقب الخسارة من نظيره البرازيلي، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، على ملعب «سايتاما»، ضمن مباريات دور الثمانية لمنافسات كرة القدم، وأحرز هدف منتخب السامبا ماتيوس كونيا، في الدقيقة 37.

وقبل بداية المباراة، تنازل أحمد حجازي، لزميله رمضان صبحي، عن شارة القيادة، وارتداها الأخير أمام منتخب السامبا، بناءً على اتفاق مسبق بينه وبين قائد المنتخب أحمد حجازي، حيث تعهد الأخير لـ«رمضان» بالتنازل عن الشارة له في حالة وصول المنتخب لدور الثمانية بأولمبياد طوكيو.

مشاركة تاريخية لـ أحمد حجازي

ورغم توديع أولمبياد طوكيو، مثلت المسابقة مشاركة تاريخية لنجم اتحاد جدة السعودي أحمد حجازي، الذي شارك في مباراته الثامنة بالأولمبياد، وأصبح الأكثر مشاركة مناصفة مع علي الحسني ومحمد بدوي.