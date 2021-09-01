ابنة مأمون الشناوي.. سمّاها «معالي» لرغبته في الحصول على الـ«باكوية»

توفيت، منذ قليل، معالي مأمون الشناوي، ابنة الشاعر الراحل مأمون الشناوي بعد صراع مع المرض، ويستعرض «الوطن» عدة معلومات عن الراحلة كما صرح بها الناقد طارق الشناوي.

سر تسميتها

ولدت معالي مأمون الشناوي في القاهرة قبل ثورة 1952، وأطلق عليها اسم «معالي» لأن أن والدها مأمون الشناوي لم يطلق عليه لقب الـ«باكوية»، عكس شقيقه كامل الشناوي الذي أطلق عليه اللقب، وكان «مأمون» يريد أن يحصل على اللقب، لذلك أطلق عليها ذلك الاسم.

علاقتها بوالدها مأمون الشناوي

وتعتبر معالي الابنة الكبرى للشاعر الراحل مأمون الشناوي وكانت الأقرب له في أيامه الأخيرة وكانت بمثابة صديقة له وكان يستشيرها ويقضي معها أكثر الأوقات.

ودرست معالي الموسيقى لأنها كانت تحبها ووالدها أحببها الموسيقى ورباها مع أكبر الموسيقيين والمطربين وكعبد الحليم حافظ وأم كلثوم وغيرهم، ولكنها لم تعمل بالموسيقى وكانت ربة منزل.

تزوجت معالي مأمون الشناوي مرتين، فزيجتها الأولى كانت من الصحفي الكبير صلاح حافظ، الذي لقب بـ«مايسترو الصحافة العربية»، وكان يترأس جريدة صباح الخير أثناء غياب أو سفر الكاتب الصحفي الراحل لويس جريس.

زواج مرتين

كما تزوجت مرة أخرى بعد طلاقها من صلاح حافظ، من محامٍ شهيرٍ في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، واستمرت الزيجة حتى وفاته.

ورحلت شقيقة معالي مأمون الشناوي قبل نحو 6 أشهر في 3 مارس الماضي، كما أعلن خبر الوفاة وقتها الناقد الفني طارق الشناوي.

كان عمها الشاعر الكبير كامل الشناوي الذي كتب مجموعة كبيرة من الأغاني والقصائد منها القصيدة الخالدة «لا تكذبي»، التي اشتهرت بغنائها نجاة الصغيرة، والقصيدة كانت لها قصة رويت أكثر من مرة عن أن كامل الشناوي كان يحب نجاة الصغيرة ولكنها كانت لا تحبه لذلك كتب لها هذه القصيدة.