زوجان أجبرا «مروة» على ممارسة الدعارة فقفزت من «البلكونة».. تفاصيل محاولة انتحار فتاة المقطم

ذات يوم وجدت «مروة»، العديد من الرجال يتوافدون على الشقة التي تقيم فيها مع ربة منزل وزوجها، لتفاجأ بقيام الزوجين بإجبارها على ممارسة الرذيلة مع هؤلاء الوافدين على البيت مقابل أجر مادي، لترفض «مروة» ارتكاب الفاحشة وتقرر المغادرة، ولعلمها بأن «دخول الحمام مش زي خروجه»، قررت إلقاء نفسها من شرفة المنزل.. وهي الواقعة التي كشفتها التحقيقات في واقعة سقوط فتاة من الطابق الثالث في المقطم.

وبينت التحقيقات في واقعة سقوط فتاة من الطابق الثالث بدائرة قسم شرطة المقطم، أن المجني عليها تدعى «مروة أ» تبلغ من العمر 17 سنة، تقيم مع ربة منزل وزوجها في شقتهما بدائرة القسم، الذين حاولا إجبارها على ممارسة الدعارة عن طريق استقطاب العديد من الرجال إلى شقتهما، إلا ان المجني عليها طلبت المغادرة، ولكنهما قاما باحتجازها داخل الشقة؛ لتقفز من شرفة الشقة الكائنة بالطابق الثالث، وتم نقلها إلى مستشفى البنك الأهلي لإسعافها.

ممارسة الدعارة بالإكراه

بملابس متسخة ووجه يبدو عليه علامات التعب والإرهاب، وقفت «مروة» في ميدان السيدة عائشة، بعدما قررت ترك منزل أسرتها بسبب كثرة الخلافات، وفي هذه الأثناء أقبل عليها رجل وزوجته وطلبا منها أن تقيم معهما كابنتهما لكونهما لم يرزقهما الله بأبناء، وبالفعل ذهبت الفتاة معهما ووجدت ما لم تجده في منزل أسرتها.. الزوجة تحضر لها الطعام والزوج يحطيها باهتمامه ورعايته، ولكنها لم تكن تدري أن هذا الاهتمام يخفي وراءه الكثير من الأسرار.

بعد عدة أيام، سألت ربة المنزل، «مروة» عن كونها عذراء أم لا، لتؤكد أنها «صاغ سليم»، لترد ربة المنزل: «ولا يهمك»، وفي ذات اليوم حضر رجل إلى الشقة ودخل غرفة النوم وطلبت منها ربة المنزل أن تدخل معه لقضاء وقت مقابل مبلغ 200 جنيه ولكنها رفضت، لتستدعي زوجها ليجبرها على مقابلة «الغريب» بالإكراه، ولكن «مروة» مازلت مصرة على مغادرة الشقة والعودة مرة أخرى إلى الشارع، وهو الأمر الذي رفضه الزوجان، فما كان منها إلا أنها قفزت من شرفة الشقة بالطابق الثالث.

بداية الواقعة

تلقى مأمور قسم شرطة المقطم، بلاغا من مستشفى البنك الأهلي بمنطقة المقطم، بوصول المدعوة «مروة أ» مصابه بكسور في مناطق متفرقة من الجسم بسبب سقوطها من أعلى، وبالانتقال تبين أن حالة الفتاة مستقرة.

وكشفت التحريات أن الفتاة قفزت من الطابق الثالث هربا من ربة منزل وزوجها، بسبب إجبارها على ممارسة الدعارة.

ضبط الزوجين

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، واعترفا بصحة ما جاء في أقوال المجني عليها، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.