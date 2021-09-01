إحداهن فى الثلاثين.. تعرف على أعمار بطلات «مدرسة الروابى»

لايزال مسلسل «مدرسة الروابي للبنات»، يجذب اهتمام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، والذي انتهى عرضه مؤخرا على شبكة «نتفليكس»، حيث تصدر اسم المسلسل، قوائم الكلمات الأكثر بحثا على محرك البحث «جوجل»، في الدول العربية، وذلك فى محاولة من متابعي المسلسل التعرف على أعمار نجمات العمل الدرامى.

عمل نسائى متكامل

«مدرسة الروابي»، مسلسل شبابي تدور أحداثه في إطار درامي، حيث يعد عملا نسائيا عربيا متكاملا، و«مدرسة الروابي»، من تأليف وإخراج المخرجة الأردنية الشابة تيما الشوملي، بالتعاون مع الكاتبة شيرين كمال.

أعمار أبطال مسلسل «مدرسة الروابي»

ويستعرض «الوطن» أعمار أبطال مسلسل «مدرسة الروابي».

- تجسد الفنانة جوانا عريضة صاحبة الـ23 عاما، دور الطالبة رانيا، حيث أنها ولدت في 26 فبراير 1998، بعمان، في الأردن.

- تجسد الفنانة نور طاهر، ابنة الـ21 عاما، دورالطالبة ليان، فهي مواليد 2 نوفمبر 1999، في عمان، بالأردن.

- الفنانة نور ركين، التي تجسد شخصية الطالبة «نوف»، تبلغ من العمر 31 عاما، فهي من مواليد 16 ديسمبر 1989، في عمان، بالأردن.

- الممثلة أندريا طايع، التي تقدم دور الطالبة مريم، 20 عاما، من مواليد 9 مايو 2001، بلبنان.

- تؤدي الفنانة يارا مصطفي 18 عاما، دور الطالبة دينا، فهي من مواليد 20 أكتوبر 2002، بالسعودية.

معلومات عن مسلسل الروابي

وتدور أحداث مسلسل الروابي في عمان بمدرسة للبنات تحمل اسم «الروابي»، عندما تتعرض بنت من بنات المدرسة للتنمر من زميلاتها، وتقرر الانتقام منهن، فتتحول القصة عليها وتصبح هي المتهمة والجميع ضدها.

ويعتبر المسلسل عملا مختلفا، حيث يصور مزيجا من القصص والصراعات التي تخوضها الفتاة العربية بين الواقع والعالم الافتراضي، حيث يحدث ذلك في إطار مختلف لم يعرض عبر الشاشات من قبل.