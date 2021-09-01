الأرصاد: حرارة الخريف أعلى من الطبيعي.. وباقي 4 أشهر على الشتاء

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن التغيرات المناخية أثرت على العالم كله، حيث تأثرت بعض المناطق وأصابها التصحر والجفاف وارتفعت بها درجات الحرارة، وانخفضت في مناطق أخرى، مشيرة إلى تأثر جمهورية مصر العربية بهذه التغيرات المناخية التي تحدث بالعالم، وبدأت درجات الحرارة ترتفع بشكل ملحوظ، ليصبح صيف هذا العام الأسخن مقارنة بالخمس أعوام الماضية.

باقي 4 شهور على الشتاء

وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أن شتاء عام 2020 كان صعبًا للغاية، وكانت كميات الأمطار أكثر من المعتاد، على عكس هذا العام الذي شهد شتاء معتدلًا، متابعة «الشتاء المقبل متبقي عليه أكثر من 4 أشهر».

وأوضحت إيمان شاكر، أنه متوقع لفصل الخريف من خلال البيانات التي أصدرتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تكون درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية، لافتة إلى أن كميات الأمطار ستكون حول المعدلات الطبيعية بنفس نسب خريف العام الماضي تقريبًا.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، على النحو التالي:

القاهرة: العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة.

الإسكندرية: العظمى 31 والصغرى 25 درجة.

مطروح: العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة.

سوهاج: العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة.

قنا: العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة.

أسوان: العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.