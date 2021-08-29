«الأرصاد»: تحسن الأحوال الجوية مع بداية الخريف 22 سبتمبر (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه مع نهاية شهر أغسطس وبداية شهر سبتمبر ستبدأ فترة فصل الخريف والتي تبدأ في 22 سبتمبر، وتبدأ تتحسن الأحوال الجوية إلى حد ما بشكل ملحوظ، وبالفعل بدأنا نشعر بتحسن الأحوال الجوية مع نشاط للرياح أثناء فترات الليل والصباح الباكر، مما يلطف الأجواء نسبياً ويلطف الشعور بالرطوبة والإحساس بدرجات الحرارة، ويكون الطقس خلال فترات الليل معتدلاً تماماً ونستطيع الاستمتاع بالأجواء خلال ساعات الليل وفي فترات الصباح الباكر.

المصيفون بالشواطئ يستطيعون الاستمتاع بالأجواء على الشواطئ المختلفة

وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أن المصيفين بالشواطئ يستطيعون الاستمتاع بالأجواء على الشواطئ المختلفة دون أي تخوفات من حالة طقس سيئ أو غيره.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات مصر المختلفة

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على مدن ومحافظات مصر المختلفة، والتي من المقرر أن تكون كالآتي:

القاهرة 38 26

الإسكندرية 33 26

وادي النطرون 36 25

طنطا 37 26

شبين الكوم 38 26

دمنهور 36 26

بلطيم 33 25

مطروح 32 22

السلوم 32 24

سيوة 40 22

بورسعيد 32 26

دمياط 32 25

الزقازيق 37 26

المنصورة 37 25

الإسماعيلية 38 25

السويس 38 25

العريش 33 25

رفح 32 24

رأس سدر 38 26

نويبع 39 29

طابا 36 25

كاترين 36 20

الطور 35 27

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 39 28

مرسى علم 38 28

الفيوم 39 25

بني سويف 39 24

المنيا 39 24

أسيوط 40 23

سوهاج 40 24

قنا 43 26

الأقصر 44 27

أسوان 44 28

إدفو 44 27

أبوسمبل 43 26

الوادي الجديد 41 25

شلاتين 41 27

حلايب 36 26.