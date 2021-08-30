من الفئة الرابعة.. الأرصاد: عاصفة وحشية تضرب السواحل الأمريكية «صور»

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بمصر، أن عاصفة وحشية من الفئة الرابعة تدعي «إيدا» ضربت السواحل الأمريكية في نفس التاريخ الذي دمر فيه إعصار «كاترينا» الشهير ولايتي لويزيانا وميسيسيبي قبل 16 عامًا، موضحة أن رياح عاتية ترافق «إيدا»، حيث بلغت سرعتها 150 ميلاً في الساعة (230 كم/ ساعة)، لتصبح بذلك خامس أقوى إعصار يضرب البر الرئيسي للولايات المتحدة.

أجزاء كبيرة تحت سطح البحر

وأضافت الهيئة، خلال بيان نشرته عبر الموقع الرسمي لها، أن الرياح هبطت بعد ساعات إلى عاصفة من الفئة 1 مع رياح قصوى تبلغ 95 ميلاً في الساعة (155 كم / ساعة) أثناء زحفها إلى الداخل، وعينها نحو 45 ميلا (70 كيلومترا)، موضحةً أن ارتفاع المحيط غمر الجزر المجاورة حتي وصل إلى اليابسة وأصبحت أجزاء كبيرة من الولاية تحت سطح البحر.

فصل الكهرباء بسبب الإعصار

وأشار البيان إلى أن ما يزيد عن مليون منزل وشركة دون كهرباء حاليا في جميع أنحاء الولاية بسبب الأضرار الكارثية التي سببها الإعصار، مضيفة أنه تم إجلاء كل مرضى الفيروس بالمستشفيات إلى خارج الولاية.

وأكد البيان أن الولايات المتحدة تحت سيطرة فرق الإنقاذ، حيث إن الوضع كارثي وأكبر من المتوقع .

الرئيس الأمريكي يعلن لويزيانا منطقة كوارث

جدير بالذكر أن جو بايدن الرئيس الأمريكي، صدق على قرار اعتبار «لويزيانا» منطقة كوارث، بعد أن تعرضت لتلك الاعصار، واصدر قراره بتوجيه مساعدات اتحادية لدعم الجهود في مواجهة الإعصار.

ووفقاً للبيان الصادر عن البيت الأبيض، فالمساعدات يمكن أن تتضمن منح مؤقته للإسكان، بالإضافة إلى إصلاح المنازل، بالإضافة إلى توفير قروض منخفضة الفائدة لتغطية خسائر الممتلكات غير المؤمن عليها، وغيرها من البرامج لمساعدة الأفراد وأصحاب الشركات، وذلك للمساعدة على التعافي من آثار الكارثة.