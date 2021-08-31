«الأرصاد»: عاصفة السواحل الأمريكية «وحشية من الفئة الرابعة»

وصفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، العاصفة التى ضربت السواحل الأمريكية في نفس التاريخ الذي دمر فية إعصار كاترينا الشهير ولايتي لويزيانا وميسيسيبي قبل 16 عامًا بـ«الوحشية من الفئة الرابعة».

وكتبت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في منشور لها عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»: «عاصفة وحشية من الفئة الرابعة تدعى أيدا ضربت السواحل الأمريكية في نفس التاريخ الذي دمر فية إعصار كاترينا الشهير ولايتي لويزيانا وميسيسيبي قبل 16 عامًا ، حيث هبت رياح عاتية ترافق إيدا، بلغت سرعتها 150 ميلاً في الساعة «230 كيلومتر / ساعة»، لتصبح خامس أقوى إعصار يضرب البر الرئيسي للولايات المتحدة».

جزاء كبيرة من الولاية تحت سطح البحر

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية لهبوط العاصفة بعد ساعات من بدءها إلى عاصفة من الفئة 1 مع رياح قصوى تبلغ 95 ميلاً في الساعة (155 كيلومتر/ ساعة) أثناء زحفها إلى الداخل، وعينها حوالي 45 ميلا (70 كيلومترا)، لتغمر ارتفاع المحيط الجزر المجاورة حتى وصل إلى اليابسة وأصبحت أجزاء كبيرة من الولاية تحت سطح البحر.

إجلاء كل المرضى بمستشفيات الولاية

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ما يزيد عن مليون منزل وشركة بدون كهرباء الآن في جميع أنحاء الولاية، بسبب الأضرار الكارثية التي سببها الإعصار وتم إجلاء كل المرضي بالمستشفيات الموجودة بالولاية لخارج الولاية، وتخضع الآن الولاية تحت سيطرة فرق الإنقاذ خصوصا وأن الوضع كارثي أكتر من المتوقع.

الإعصار قد يكون الأقوى من 150 عاما

وفر عشرات الآلاف من سكان الولاية، خوفا على حياتهم من الإعصار ومحاولة منهم للنجاة، ولكن مع شروق صباح يوم الأحد كان آوان الهروب قد فات، ولم يستطيع الكثيرون النجاة بحياتهم من الإعصار الذي قال عنه حاكم الولاية، جون بل إدواردز، إن هذا الإعصار قد يكون الأقوى فمنذ نحو 150 عاما لم تشهد البلاد مثله.