طبيب بالهند: لا خوف على الأطفال من «متحور دلتا».. والتغذية الجيدة ترفع مناعتهم

مع اقتراب موسم عودة الدراسة ينتاب غالبية الأسر المصرية حالة من القلق بشأن احتمالية تعرض أطفالهم للإصابة بمتحور دلتا، الذي يستهدف الأطفال، خلافاً عن باقى متحورات «كوفيد-19».

وبات متحور «دلتا» شديد العدوى، محل اهتمام من الجميع حول العالم، خاصة مع استهدافه للشباب والأطفال بنفس القدر الذي يصيب به كبار السن، حيث وصفته منظمة الصحة العالمية «فى تصريح سابق»، بالمتحور الباعث على القلق، بسبب قابليته العالية للانتشار.

طبيب بالهند عن متحور دلتا والأطفال: ينتشر بينهم كما ينتشر بين الكبار

وتحدث الدكتور وليد بكيلي، طبيب طب الأسرة ومسؤول القطاع العربي في مستشفى «أبولو» بالعاصمة الهندية نيودلهي، وعضو نقابة أطباء نيودلهي، من دولة الهند التي ظهر بها «دلتا» لأول مرة وانتقل بعدها إلى كثير من الدول، عن أعراض الإصابة بالمتحور شديد العدوى على الأطفال ومدى خطورته وكيفية الوقاية منه قائلا: «متحور دلتا هو متحور شديد الانتشار نتيجة تغيرات كثيرة طرأت في التركيبة الجينية للفيروس وأصبح أكثر انتشارا أضعاف النوع العادي من كورونا، ويصيب الكبار والصغار بنفس درجة الانتشار».

الأطفال ينقلون العدوى بمتحور دلتا إلى الكبار

وأضاف الطبيب المتخصص في طب الأسرة: أنه عند الأطفال تكون الإصابات الخطيرة قليلة جدا ونادرة وأغلبهم إصابات خفيفة، وأما الحالات الخطيرة تظهر بين الكبار والشباب عكس الأطفال الذين تكون إصاباتهم خفيفة: «لا خوف على الأطفال من متحور دلتا يصابون ولكن إصاباتهم ليست خطيرة»، لافتا إلى أن الأطفال قد يكونوا مصدرا لنقل العدوى لكبار السن داخل المنازل: «دلتا ينتشر بنفس السرعة للكبار والأطفال».

أعراض الإصابة بمتحور دلتا

أعراض الإصابة بمتحور دلتا بين الأطفال تتشابه مع أعراض الإصابة بفيروس كورونا الأصلي، كارتفاع الحرارة والسعال والتهاب الحنجرة، ولكن ظهرت أعراض أخرى معوية منها الإسهال والقيء وآلام في البطن والتهابات في العين وطفح بالجلد، وبحسب قول الدكتور وليد، الأعراض ليست شديدة عند الأطفال.

كيفية وقاية الأطفال من متحور دلتا

وعن كيفية وقاية الأطفال من الإصابة بمتحور دلتا، أوصى عضو نقابة أطباء نيودلهي، الأهالي بالحرص على التغذية الجيدة للأطفال لرفع مناعتهم، مع الاهتمام بالتباعد والتعقيم المستمر للأيدي.