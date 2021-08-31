«دلتا بلس» يهدد الحوامل: له مضاعفات تؤدي لوفاة الجنين

أجريت عدة دراسات علمية في الكلية الملكية لأطباء النساء والتوليد في لندن، توضح مدي تأثير «دلتا بلس» على الطفل داخل رحم الأم، وذلك لرصد المضاعفات المصاحبة لمتحور فيروس كورونا، والتي أثبت زيادة المصابين من السيدات الحوامل بالمتحور خلال الفترة الماضية.

«دلتا بلس» يؤدي إلى الولادة المبكرة

وأوضحت الدراسات أن هناك تزايد ملحوظ في عدد المصابين بمتحور «دلتا بلس»، وخاصة السيدات الحوامل مع تزايد المضاعفات الصحية الخطيرة المصاحبة لمتحور «دلتا بلس»، الأمر الذي يؤدى إلى الإقامة داخل المستشفيات لتلقي العلاج ولمنع حالات الإجهاض.

وتتمثل أعراض «دلتا بلس» للسيدات الحوامل، الشعور بألم في العضلات والمفاصل المختلفة في الجسم، ارتفاع درجات الحرارة، احتقان في الحلق، الإسهال، ضيق في التنفس.

أخصائي نساء وتوليد: «دلتا بلس» له مضاعفات على الحامل والجنين

ومن جانبه قال الدكتور عمرو حسن، أستاذ مساعد النساء والتوليد بالقصر العيني جامعة القاهرة، إن السيدات أكثر عرضة للإصابة بمتحور «دلتا بلس» اللائي يعانون من نقص المناعة مع زيادة الأعراض المصاحبة للسيدات المصابة، مشيرًا إلى أن بعض السيدات اللائي ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا لم تظهر أي أعراض للفيروس، ولكن «دلتا بلس» له مضاعفات ليس على السيدة الحامل فقط بل يشمل الجنين، ويؤدي إلى الولادة المبكرة ويسبب وفاة الأطفال فى الأيام الأولى.

«دلتا بلس» يصيب الأطفال بمشاكل صحية متعددة

وأضاف «حسن» أن تأثير متحور دلتا بلس على الجنين داخل الرحم، يسبب العديد من المشكلات الصحية، إذ يعانى الجنين من ضعف فى الرئة والأعصاب ومشكلات الدماغ والجهاز التنفسي، بالإضافة إلى حدوث أي جلطات محتملة للجنين.

ونصح أستاذ مساعد النساء والتوليد، بضرورة أخذ اللقاح مع استشارة طبيب مختص وعمل بعض الفحوصات قبل التطعيم، مع مراعاة ارتداء الكمامة، وعدم لمس الوجه نهائيًا، تجنب السفر، مع ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتناول اللقاح.