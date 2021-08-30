«جداول حضور ومراقبة أعداد».. مقترحات طبية لعودة الدراسة مع متحور دلتا

مع بدء تقديم طلاب الثانوية العامة لتنسيق الكليات والجامعات المختلفة، واقتراب عودة الموسم الدراسي في ظل ظهور متحور «دلتا» الهندي في مصر، انتاب بعض الأهالي حالة من القلق، خاصة بعد الإعلان عن قدرة المتحور الجديد في إصابة صغار السن والشباب، وانتقال العدوى من الشخص المصاب إلى 8 أشخاص آخرين، بحسب ما ذكرته مصادر في وزارة الصحة والسكان.

وفي هذا الشأن، ذكر أطباء متخصصون في حديثهم مع «الوطن» بعض المقترحات التي تضمن بدء العام الدراسي دون تفشي إصابات متحور «دلتا» بين الطلاب.

عبدالوهاب: تطعيم العاملين بالمدارس والجامعات خطوة هامة

قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري المناعة والتغذية، رئيس قسم البكتريا في مستشفى جامعة القاهرة، إن تطعيم الأعمار من فوق 18 عامًا من الخطوات المميزة التي اتخذتها الحكومة في مواجهة كورونا ومتحور «دلتا»، وذلك بجانب إجبار العاملين في المدارس والجامعات على تلقي جرعات اللقاح، وكذلك القائمين على وجبات الأطفال بالمدارس، وهو ما يضمن بدء العام الدراسي دون قلق.

حلول مقترحة لحماية الأطفال والشباب من «دلتا»

واقترحت أن تكون هناك جداول لحضور الطلاب في المدارس بأعداد محددة وبسيطة متباعدة داخل الفصول ذات التهوية جيدًا، واستكمال باقي المنهج الدراسي عن بعد «أون لاين»؛ لمنع تفشي عدوى المتحور الهندي بينهم بأعداد كبيرة، وفي هذه الحالة سيصعب السيطرة على أعداد الإصابات في المستشفيات؛ لقدرة «دلتا» على الانتشار سريعًا بين الشباب وصغار السن، فضلا عن أن تطعيم الأطفال ضد «كوفيد 19» ما زال قيد البحث.

نصائح هامة للأمهات

ووجهت استشاري المناعة والتغذية، بعض النصائح إلى الأمهات، مضمونها ملاحظة أي تغيرات على أطفالهم، مثل ارتفاع درجات الحرارة، أو الأعراض المعروفة لعدوى كورونا، على أن يمنعوهم من الذهاب إلى المدرسة في هذا الحالة؛ لمنع تفشي الإصابة: «دي مسألة ضمير لازم تكون عند الكل»، مستكملةً أن يكون لكل طفل أدواته الخاص، ويتناول وجبات صحية تشمل الخضروات والفاكهة والتونة، بجانب الوجبة المدرسية المقررة حديثًا من الحكومة، وهى غنية بالفيتامينات المطلوبة للأطفال.

سلامة: لقاحات كورونا لا تحمي من «دلتا»

أما الدكتور حسنى سلامة، أستاذ الكبد والأمراض المعدية بكلية طب قصر العيني، نصح بتوقف أو تأجيل الدراسة في حالة استمرار أعداد الإصابات بكورونا في الزيادة، وصولا لـ600 أو 700 حالة في اليوم، واستبدالها بالدراسة «أون لاين»، وذلك لقدرة متحور «دلتا» على الانتشار سريعًا بين الشباب، ما يصعب من السيطرة عليه، مستشهدًا بما يحدث في أمريكا من زيادة إصابات منذ ظهور المتحور الهندي بها.

وذكر «سلامة»، أن لقاحات كورونا الحالية لديها القدرة على تخفيف مضاعفات عدوى كورونا، ولكنها لا تحمي من متحور «دلتا» بنسبة كبيرة، لافتًا إلى أن حتى المطعمين باللقاحات يصابون بالتحور الجديد، وهو ما حدث بنسبة كبيرة في الولايات المتحدة، لذلك يبقى الحل الوقائي الوحيد هو الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الطبية.

موعد عودة الدراسة

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أن الدراسة تبدأ في 9 أكتوبر المقبل، وأنه لا نية لتأجيلها بسبب متحور «دلتا» الهندي، على أن تكون حضوريًا لجميع الطلاب.